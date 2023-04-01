Захват Киево-Печерской Лавры. Украина против Христа

Утром 1 апреля, в 7.30, к наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу заявились представители «Службы беспредела Украины» (как в народе именуют СБУ) в количестве 20 морд. И вручили «пидозру» (цидульку о подозрении) сразу по двум статьям уголовного кодекса: 161-й (разжигание межрелигиозной розни) и 436-й (оправдание вооруженной агрессии России). Речь, в первую очередь, идет о высказываниях митрополита по отношению к раскольникам ПЦУ и признавшему их Константинопольскому Патриархату.

Кроме того – а возможно, это был основной посыл для репрессий, – митрополита обвинили в проклятиях по адресу властей. В первую очередь, Зеленского и его министра антикультурки Ткаченко с их семьями.

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В интервью для сайта «Лавра. Пусть к спасению» наместник, уже будучи изгнанным из своей резиденции, находясь на улице, ответил, что никого не проклинал, а лишь процитировал Священное Писание, говоря, что «слезы наши не падут на землю, они падут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать?» (Он имел в виду, что Зеленский на пупе извертелся перед выборами, пытаясь получить доверие прихожан УПЦ на Западной Украине. Даже клятвенно пообещал покреститься). Однако эти слова тут же стали поводом для обвинения архиерея в оскорблении государственной власти, хотя ни в каком уголовном кодексе никаких наказаний даже за проклятия не прописано.

А еще очевидной причиной преследования настоятеля Лавры стал тот факт, что за день до обыска и «пидозры» нечисть проиграла защитникам монастыря. Напомним, что 31 марта с утра до ночи, на холоде и ветру, сотни православных прихожан стояли, держа мирную молитвенную оборону против беснующихся уродов, науськиваемых главарем террористической организацией «С-14» Карасем. Именно он дал задание своим бесам, убившим Олеся Бузину и других людей, устраивать провокации и к вечеру попытаться захватить монастырь. То есть, конечно, не он главный пахан, он всего лишь облезлая шавка на прикорме у СБУ. Однако непосредственным «прорабом» шабаша, происходившего 31 марта, являлась именно эта нанюханная гнида.

За эти несколько дней – с 29 марта по 1 апреля – стало ясно, что митрополит Павел становится в Церкви лидером антинацистского противостояния. После долгих колебаний и двойственных заявлений, удручавших прихожан, которые любили и уважали владыку, воссоздавшего великую святыню, он нашел-таки в себе силы и мужество, как воин Христов, расставить все точки над «i» в отношениях с сатанинской властью. Он фактически просто размазал Зеленского и его камарилью, назвав их «сворой», на голову которой падет гнев Божий. А потом монахи и паства под его руководством отстояли святую Лавру, отразили мощный удар нечисти по ней. Правда, в этом отражении были некоторые нюансы, которые огорчили верующих, стоящих за каноническое единство с Матерью-Церковью – РПЦ. Но об этом чуть позже…

Параллельно, видимо, по-бесовски корежась из-за неудачи 29 и 30 марта, хунта устами советника президентского офиса Подоляка провозгласила (стилистика сохранена):

«УПЦ… хочет оставаться элементом российского влияния на украинскую государственность, хотят, чтобы украинское государство никак не регулировало то, что они делают, чтобы украинское государство было слабым, которое они будут внутренне постоянно провоцировать и качать. У нас сегодня есть уникальный шанс, когда можно было бы все быстро и безболезненно вылечить в течение первых 3–6 месяцев войны. Тогда можно было много таких просто зачистить физически».

То есть глашатай Зеленского откровенно призывает к убийству священноначалия УПЦ и рапортует о том, что власть фактически подписала Церкви смертный приговор. Разумеется, никаких «пидозр» в терроризме и разжигании сей деятель не поимел, а наоборот, продолжает вещать все более вдохновенно. Видимо, получая полную моральную и материальную поддержку от фигляра – людоеда. Так же, как и карасевские погромщики, решившие взять реванш и устроившие повторение шабаша у храма святого Агапита Печерского в Лавре, где утром состоялась Литургия, которую возглавил митрополит Киевский Онуфрий.

Сатанинское шоу на сей раз получило новые креативы. Во-первых, туда притаранили громадные звуковые колонки – в надежде перекричать своими матюками молитвенников, вышедших на защиту святыни. Во-вторых, оно было с цыганами. Да-да. Все, как положено в дешевом балагане. Была и цыганка с картами, точнее сказать, с жовто-блакитной тряпкой, выкрикивавшая проклятия в адрес православных, и цыганенок, который, судя по всему, держал кассу. Была и дискотека, где налакавшиеся «патриоты» выплясывали, как на адской сковородке, под антимоскальские песни. Была и баба, визгливо орущая матюки и бешено вращающая глазами, и старый дед, что-то жалко выхрюкиваший про Московский Патриархат… А в довершение всего этого шапито «активисты» устроили языческий ритуал под святые молитвы защитников. Они выбрасывали вверх руки, держа пальцы в виде тризуба. Это вместо крестного знамения.

«Как будто вся нечисть, описанная еще у Гоголя, собралась в атаку на нашу святыню, – говорит русская прихожанка Лавры Нина. – Прямо оторопь берет от этих типа «христиан», которые себе Лавру требуют. Только еще гей-парада не хватает. Хотя отдельные извращенцы уже отметились… Знаете, мне кажется, ну вот любой здравомыслящий человек, сравнивая православных стоиков, смиренно поющих молитвы, и всю эту … не знаю, как назвать… преисподнюю… он должен сразу понять, на чьей стороне Истина. Будь он хоть негром преклонных годов, хоть президентом Америки. Хотя… что это я? Все прекрасно Байден понимает. Он ведь главный сатанист и есть. Зеленский – просто мелкий трусливый бесенок».

А тем временем митрополиту Павлу, который прибыл в Шевченковский суд Киева к 12.30, даже не разрешили ознакомиться с документами обвинения. Когда же адвокат заявил о незаконности данного запрета и потребовал отвода судьи, им милостивно дали на ознакомление и аргументацию защиты… аж целых полчаса. После всех нервотрепок и переживаний митрополиту, у которого диабет, стало плохо. Поднялось давление, срочно потребовалась медицинская помощь. По требованию адвоката суд перенесли на 3 апреля. Однако уже после госпитализации пришло сообщение из суда, что разбирательство должно продолжиться немедленно…

«Какие же они подонки, какие негодяи! – не в силах сдержать чувств Нина. – Они явно хотят добить владыченьку – не дай Бог, конечно! Посмотрите, как издеваются. Он так ужасно стал выглядеть за эти дни, и братия наша – посмотрите на них, лица черные… С утра до ночи ведь стоят, молятся, переживают за Лавру, готовые ко всему… А эти мерзавцы хотят лишить их руководства, в надежде, что тогда будет легче победить. В дополнение ко всему СБУ обнародовало фрагменты телефонных переговоров, якобы проведенных еще в прошлом году м. Павлом и неизвестной женщиной. О том, что владыка всячески поддерживает СВО и называет нацистов негодяями. Верующие считают, что он большой молодец, раз нашел в себе силы размахнуться и дать моральную пощечину злобному карлику-убийце вместе с его присными…».

А теперь о том, что все-таки огорчило верующих Русской Православной Церкви и УПЦ – как ее Церкви-дочери. Прежде всего, это регулярное напоминание, громко и вслух, что клир и паства УПЦ являются «патриотическим сообществом», которое молится за «власти и воинства», по сути, сатанинского недогосударства. А также «патриотические» песни, звучавшие в такт с завываниями бесов по другую сторону шлагбаума. В том числе, «гымн» со словами про «вороженек», которые «сгинут, как роса на солнце». И, конечно, СУГС – отклики некоторых защитников на вопли нечестивцев. Нечисть из-за шлагбаума орет: «Слава Украине!». А православные с другой стороны, обмотавшись длинной желто-блакитной тряпкой, хором отвечают: «Героям слава!» Это было недолго, поздно вечером, когда защитники устали, но все же это было…

«Знаете, когда я видел это, то вспоминал слова отца Андрея Ткачева, – с сокрушением вздыхает наш старый знакомый, русский киевлянин и лаврский прихожанин Олег. – Которые он сказал, еще когда бушевал Майдан: «Украина попала в челюсти дьявола»… Враг человечества зажевал народ на «патриотизме». Тогда, в 2014-м , самозванцы отключили все источники информации, кроме собственных, и спустя короткое время уже многие обыватели поверили, что это не майданщики совершили антигосударственное преступление, а донбассовцы, захотевшие избавиться от их ига. И Россия, которая Донбассу помогала. И вот этот псевдопатриотизм, через власть и ее СМИ, методично годами заражал мозги обывателей. Настолько, что теперь получается, что даже защищать великую православную святыню приходится, используя «патриотические» забобоны. Доказывать поганым нечестивым псам, что мы находимся на одном поле, но мы – бОльшие патриоты, чем они. А ведь среди них были не просто даже безмозглые ублюдки, оплаченные властями, готовые устроить эксцесс где угодно, лишь бы за бабло… Среди них были персонажи, откровенно исповедующие сатанизм. Что значилось на их майках и чем они кичились. И вот с этой шушерой в унисон нашим приходилось петь «Ще не вмэрла Украина» и возглашать «героям славу», становясь похожими на этих «щенэвмэрлыков»… Нет, я ни в коем случае не хочу осудить людей, стоявших, как 300 спартанцев, на защите своей святыни. Практически сутками! Они достойны всяческих похвал! Я просто хочу подчеркнуть, в какие жуткие челюсти попал наш несчастный народ…».

И напоследок приведем те самые слова отца Андрея Ткачева, на которые ссылался Олег:

«Укробратьям хочется быть верными чадами Апостольской Христовой Церкви и, в то же время, патриотами нынешней Украины. Это совершенно невозможно! Современная Украина инфернальна… Православный человек должен сказать, как бы трудно это ни произносилось: «Моя родина осатанела. Моя родина против Христа. Это ужасно, этого врагу не пожелаешь, но в этом неминуемом выборе я – со Христом. Точка».