Захват Крыма не дает покоя бывшему командующему ВС США в Европе

Анатолий Лапин.  
11.07.2023 13:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 523
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, США, Украина


Крым является ключевой точкой для Украины. Взять его под контроль Киеву удастся лишь в том случае, если США полностью обеспечат Украину всем необходимым оружием и техникой.

Об этом в эфире телеканала ТСН заявил бывший командующий сил США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крым является ключевой точкой для Украины. Взять его под контроль Киеву удастся лишь в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Освобождение Крыма должно быть приоритетом, потому что он имеет решающее значение. Я не думаю, что Украине удастся обеспечить свою безопасность и восстановить экономику пока Россия держит под оккупацией Крым. Скорость этого зависит от передачи США и другими партнерами необходимого оружия.

Это точно произойдет и может произойти в этом году, если мы предоставим то, что нужно Украине. Если нет – это займет намного больше времени и будет больше потерь», – заявил Ходжес.

Ранее Ходжес уже анонсировал захват Крыма украинскими войсками, определив срок до конца августа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть