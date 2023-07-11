Захват Крыма не дает покоя бывшему командующему ВС США в Европе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Крым является ключевой точкой для Украины. Взять его под контроль Киеву удастся лишь в том случае, если США полностью обеспечат Украину всем необходимым оружием и техникой.

Об этом в эфире телеканала ТСН заявил бывший командующий сил США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Освобождение Крыма должно быть приоритетом, потому что он имеет решающее значение. Я не думаю, что Украине удастся обеспечить свою безопасность и восстановить экономику пока Россия держит под оккупацией Крым. Скорость этого зависит от передачи США и другими партнерами необходимого оружия. Это точно произойдет и может произойти в этом году, если мы предоставим то, что нужно Украине. Если нет – это займет намного больше времени и будет больше потерь», – заявил Ходжес.

Ранее Ходжес уже анонсировал захват Крыма украинскими войсками, определив срок до конца августа.