Захват Россией шлюзов Северо-Крымского канала произойдёт в ближайшее время – Березовец

10.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия усиливает свою военную группировку в Крыму, размещает ударные вооружения и готовится к нападению на Херсонскую область, чтобы обеспечить полуостров водой.

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский политтехнолог, работающий на экс-президента страны Петра Порошенко, Тарас Березовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Березовца, российским военным нужно совершить марш всего в полтора десятка километров – до систем управления Северо-Крымским каналом.

«Пройти нужно всего лишь 13 километров. Что сейчас напрягает? Напрягает то, что беспрецедентно увеличено количество российских войск во временно оккупированном Крыму, и Национальное космическое агентство Украины с помощью спутников зафиксировало создание новых военных городков, военных объектов на Севере Крыма, которые явно носят не оборонительный, а наступательный характер.

Речь идет о системе залпового огня, которая совсем не относится к числу оборонных вооружений. Давайте не забывать о том, что даже НАТО не исключает размещения на территории временно оккупированного Крыма ядерных боеголовок. Применять, конечно, их Путин не станет, это исключительно для сдерживания, чтобы ни одна другая страна не попыталась вмешаться в конфликт в случае военной эскалации со стороны Российской Федерации против Украины…

Зачем все это нужно Путину? Под их победные реляции, они кричат постоянно – послушайте заявления правительства и самопровозглашенной Республики Крым, и центрального правительства Российской Федерации, проблема с водой в Крыму решена, решена, решена, а воды все меньше, меньше и меньше. И все пересохли крупнейшие водохранилища Крыма. Вода подается почасово уже практически везде, по всем крупным городам Крыма. Три-пять часов, в лучшем случае, в день. Это явно не решение проблемы.

И самое главное, мы не видим никаких оснований – ни создания систем опреснения воды, ни попыток перебросить воду другим способом, то есть, проложить трубы по Крымскому мосту – ничего этого не происходит. Это приведет к тому, что если они говорят, что водная проблема уже почти решена, единственный способ ее решения – это Северо-Крымский канал. И дойти до него осталось всего лишь 13 километров», – разводит панику порохобот.