Захват российских заложников нужен Лукашенко для признания выборов Москвой

07.08.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, дав интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, попытался затянуть время, чтобы не отпускать на свободу 33-х незаконно задержанных россиян до выборов.

Об этом на youtube-канале СоловьевLive заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне показалось, что он пытается затянуть время. Это не был реверанс в сторону Путина. Он все время подчеркивал, что к Путину у него претензий нет, но есть коварный заговор олигархов против него. Этим интервью, которое было обращено, скорее, к России, чем к Украине, он пытается заморозить ситуацию до выборов, чтобы, не дай Бог, Россия не сделала каких-то резких движений и заявлений. Мне показалось, что он тянет», – сказал Коц.

Он не согласен с тем, что опасность передачи бывших ополченцев из числа задержанных Украине полностью ушла (о готовности белорусского президента выдать заложников Киеву ранее заявлял Гордон).

«Я бы не стал так смело заявлять, что никому он никого не отдаст. Он попросил Украину предъявить доказательства. Он и тогда, и сейчас ведет себя, как торгаш. Возможно, он не очень убедительно выиграет выборы, и ему, если Запад уж точно не признает результаты, ему понадобится признание России. И ему понадобится разменная монета в виде наших 33 богатырей», – сказал Коц.