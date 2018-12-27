Захват «серой зоны» в Донбассе: Что происходит на фронте

27.12.2018

Юрий Ковальчук, бывший ополченец, участник обороны Краматорска и батальона «Сомали»

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Советник украинского президента Юрий Бирюков в прямом эфире одного из украинских телеканалов сделал сенсационное заявление о том, что ВСУ захватили «почти всю «серую зону» в Донбассе. В Новороссии это заявление пока не комментируют, но, если верить словам бойцов, несущих службу на линии разграничения, слова советника Порошенко не соответствуют действительности.

Попытки захвата стратегических высот и населенных пунктов действительно предпринимаются ВСУ время от времени. Иногда, увы, с неоспоримым успехом. Тем не менее, говорить о каком-то масштабном продвижении Украины и захвате «серой зоны» не приходится – пока что это лишь фантазии аппарата Порошенко.

Несколько раз украинские спикеры объявляли о захвате населенных пунктов, которые и так находились под контролем ВСУ еще с июля-августа 2014 года. Несколько раз украинцам действительно удалось продвинуться и захватить какие-то деревни, которые командование республик то ли не считало нужным отстаивать, то ли действительно «прошляпило». Тем не менее, Украина все еще не завладела нейтральными территориями целиком и, без полномасштабного наступления, едва ли когда-то сможет это сделать.

Нужно понимать, что боестолкновения в «серой зоне» являются перманентными. ДРГ осуществляют вылазки; время от времени, работает артиллерия, танки, БМП, а использование стрелкового оружия, РПГ или зенитных установок – вообще никогда не прекращается. Все уже давно пристреляно, заминировано или разрушено.

В принципе, какого-то логического обоснования для захвата этих территорий не существует, даже несмотря на ситуативное тактическое преимущество, которое может дать контроль над отдельными участками линии разграничения.

В любом случае, речь может идти исключительно о масштабном наступлении той или иной стороны, в результате которого вся так называемая «серая зона» практически в течении суток окажется в тылу тех, кто осмелится на атаку.

В то же время важно осознавать, что у обеих сторон конфликта в запасе было несколько лет, чтобы выстроить собственные «линии Мажино» – как следует окопаться, создать заграждения, минные поля и т. д.

Скорее всего, практически невозможно без критических потерь взломать эту оборону без серьезного арсенала баллистических ракет типа «Точка-У», машин разминирования типа «Змея Горыныча», которых нет ни у Новороссии, ни у Киева, а также авиации, которой у ВСУ также практически не осталось.

Тем не менее, слова Бирюкова нежелательно оставлять без внимания – фактически, официальный Киев впервые заговорил вслух об одностороннем нарушении Минских договоренностей. Даже если это заявление не станет прелюдией к масштабному наступлению, которое в последние несколько недель анонсируют как в ЛДНР, так и в Москве, то, по крайней мере, оно станет своеобразным окном Овертона для дальнейшего отказа от протоколов.

Конечно, в том случае, если западные страны не одернут Порошенко.

Ну а в целом заявление Юрия Бирюкова выглядит попыткой поддержать рейтинг украинского президента Порошенко, бездарно сдавшего РФ треть действующего флота, объявившего беспрецедентное военное положение на месяц в десятке областей и без объявления войны. Тем не менее, не стоит отрицать последовательность и целенаправленность действий украинского правительства в отношении постепенного отказа от буквы Минских соглашений, которые, откровенно говоря, давно уже стали политическим тупиком не только для Петра Порошенко, но и для ЛДНР.

Почти с уверенностью можно прогнозировать, что критическая реакция со стороны ЕС и США на слова Бирюкова не последует. Это может лишь спровоцировать Киев на дальнейшие шаги в Донбассе.

В любом случае, сама по себе «серая зона» не представляет особой ценности – если речь будет идти о масштабном наступлении, эту полоску земли танки пройдут за пару часов. И, тем не менее, она все еще не под контролем ВСУ, и так будет и впредь.