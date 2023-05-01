Захват школы в Варшаве. Как могла бы ответить Россия

В минувшую субботу польские власти с применением полиции захватили школу, на протяжении десятилетий действовавшую при посольстве России в Варшаве. Кроме того, несколькими днями ранее стало известно, что прокуратура Польши изъяла средства со счетов российского диппредставительства.

В обоих случаях Москва ограничилась туманными угрозами, и никаких конкретных шагов пока не сделала. При этом у России есть возможности как симметричного, так и асимметричного ответа Польше, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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Об изъятии польской прокуратурой средств со счетов посольства и торгового представительства РФ в Варшаве, отрытых в банке Santander, сообщил 26 апреля глава дипмиссии Сергей Андреев. Вслед за этим кредитная организация прекратила сотрудничество с посольством и закрыла счета по подозрению, что их якобы могут использовать «для отмывания денег или терроризма». Дипломат уточнил, что речь идет о значительных средствах, которые были как в долларах США, так и в польских злотых.

«Давайте уточним, это новость не вчерашнего дня. Ей уже почти два месяца. Для нас практически ничего не изменилось, потому что мы с конца февраля прошлого года живем без банковских счетов, они были заморожены по решению сначала финансового надзора Польши, потом прокуратуры», – сказал российский посол.

Он уточнил, что в начале марта «истекал очередной срок заморозки, после чего буквально на пару дней счета разморозили, но только для того, чтобы перевести все находящиеся на них средства, – по решению польской прокуратуры, польский банк был вынужден это сделать без нашего согласия, – на счета прокуратуры в другом банке, они арестованы».

«Для нас на практике это ничего нового не содержит, хотя, конечно, формально с правовой точки зрения это новая ситуация… Это правовой произвол – само собой разумеется, что это вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях тоже давным-давно известно», – заявил Сергей Андреев в эфире Первого канала 27 апреля.

Реакция Кремля была привычно вялой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 26 апреля не высказался о ситуации инициативно, а на вопрос журналиста – нужно ли Польше ждать ответных мер с российской стороны – ответил коротко и неконкретно: «Обязательно стоит».

Это явно воодушевило Варшаву, и в субботу, 29 апреля, местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве по улице Келецкой в Варшаве, сломав калитку. Атакующие прикрывались решением Окружного суда Варшавы, который в минувшем году признал, что помещение школы, действовавшей сначала при советском, а потом при российском посольствах, не является дипломатической собственностью.

Затем они повесили на ворота цепь с замком, чтобы из школы нельзя было вывезти имущество. Правда, его пообещали отдать после «инвентаризации помещений», а пока сотрудникам школы разрешили забрать личные вещи. Посол Андреев передал ключи от школы властям, пообещав, что школа продолжит работу в здании посольства, и выпускные экзамены в текущем году состоятся.

«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жёсткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России. Это нужно понимать инициаторам таких противоречивых, противоправных и провокационных затей» – так отреагировал на захват российской школы в Варшаве МИД РФ.

Понятно, что 1 и 2 мая никакой реакции – ни жёсткой, ни жидкой, – ожидать не приходится, поскольку в России выходные дни. Конечно, было бы символично, если бы послу Польши в Москве Кшиштофу Краевскому испортили выходной 3 мая – это государственный праздник, посвящённый так называемой «Конституции 3 мая», которая ни дня не действовала и была отменена Сеймом Речи Посполитой накануне её окончательного раздела в конце XVIII века.

Однако важен не столько символизм, сколько конкретика действий Москвы, которые могут быть как симметричными, так и асимметричными.

Сначала о первых. Конечно, вряд ли посольство и торговое представительство Польши в России держат большие суммы денег на своих счетах, однако их запоздалый на год с лишним арест видится абсолютно необходимым. Кроме того, нужно арестовать счета так называемого «Польского института» (структура МИД Польши, занимающаяся продвижением «мягкой силы»), а также польской школы при посольстве Польши в Москве.

Со зданием самой школы, работающей в Большом Тишинском переулке, нужно поступить так же, как поляки – с российской школой по улице Келецкой в Варшаве. Конечно, хотелось бы креатива в стиле фильма «День выборов» – обнаружение в школе возбудителя ящура, военные в костюмах химической и биологической защиты и т. п. – но и обычные приставы сойдут. Стоит отметить, что это будет серьёзный удар по польской «мягкой силе», потому что в рамках школы действуют масса различных структур – «Новый польский театр», школа польского языка для россиян и прочая.

Кроме того, вполне симметричным шагом – в свете сотен уничтоженных в Польше памятников советским воинам, в том числе на их братских могилах, – видится полная ликвидация сети польских мемориалов на территории РФ. В том числе – воздвигнутых в Катыни, тем более, что в конце апреля исполнилось ровно 80 лет с того дня, как польское правительство в эмиграции начало сотрудничество с гитлеровцами по вопросу катынской трагедии.

С асимметричными шагами несколько сложнее. Польша с прошлого года отказалась от закупок газа, нефти и нефтепродуктов из России, серьёзных польских инвестиций в РФ никогда не было, польский экспорт в Россию и до начала СВО сошёл на нет.

Однако у Москвы всё же есть серьёзный рычаг экономического давления на Варшаву: это китайский железнодорожный транзит, который идёт через территорию России и Белоруссии, а дальше через Польшу в Западную Европу. Польша на этом транзитном потоке очень серьёзно зарабатывает, поскольку все терминалы по перегрузке контейнеров с широкой «российской» на узкую «европейскую» колею находятся именно на польской территории.

При этом блокировать или даже замедлять весь транзит не нужно, достаточно просто начать процедуру пристального контроля грузов, направляющегося из Китая польским получателям. Конечно, такие действия российской стороны придётся согласовать с Пекином, но там к ним явно отнесутся благосклонно. Напомню, когда в 2021 году литовские власти сделали ряд дипломатических выпадов против КНР, Литва просто исчезла из китайских таможенных систем, и торговые отношения Китая с этой страной на некоторое время вообще стали невозможны.