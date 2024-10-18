Захват собора в Кременчуге: верующие готовы идти в катакомбы

Вечером 17 октября сторонники ПЦУ в Кременчуге ворвались в Свято-Успенский кафедральный собор УПЦ. Это был уже второй факт насильственного захвата собора канонической Церкви всего лишь за сутки.

Первый, напомним, произошел ранним утром того же дня в Черкассах. Там толпа озверелых радикалов, науськиваемая мэром, крушила все на своем пути, избивала верующих, травила их газом и стреляла по ним. Даже для реалий современного Укрорейха этот случай стал беспрецедентным. Пострадали 26 человек, в том числе митрополит Феодосий, которого ударили дубинкой по голове.

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Затем ситуация повторилась в Кременчуге.

Во время вечерней службы в храм ворвались юнцы в балаклавах, которые вели себя очень агрессивно и провоцировали прихожан. Принеся с собой ломы и болгарки, срезали замок центрального входа. Правда, как сообщили в епархии, в итоге благодаря верующим храм удалось отстоять, но его опечатала полиция.

Вот что говорит по этому поводу наш давний знакомый, русский православный киевлянин Олег:

– «Благодаря верующим» – эта фраза очень часто встречается в сводках о нападениях. Верующие, не щадя живота своего и здоровья, защищают святыни. А вот высшее церковное руководство, увы, порой не защищает даже на словах… Слава Богу, есть в УПЦ такие подвижники, как владыки Феодосий, Лука, Лонгин, Арсений. Не хочу осуждать других, но, на мой взгляд, именно из-за их позиции с Церковью происходит то, что происходит. Они могли позвать миллионы верных на мирное противостояние, что допускается в концепции РПЦ. Но вместо этого фактически предпочли отказаться от Матери-Церкви. Вот теперь и пожинаем плоды… Вот, например, вчера, как раз во время жуткого захвата в Черкассах, в Киеве проходила международная научно-практическая конференция, где участвовало высшее архиерейство и выступил предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий. И в его речи не прозвучало никакого обращения к участникам по поводу происходящих событий. Зато прозвучали уже давно знакомые слова: «Украинская Православная Церковь продолжает возносить усиленные молитвы за Украинское государство, за власть, за украинских воинов и украинский народ, делая все возможное, чтобы облегчить их страдания». Не хочется цепляться к словам, возможно, это неудачный оборот, но получается, что власти страдают, что ли? Те самые, которые травят его Церковь и паству? Интересный оборот…

Правда, продолжает Олег, позднее захват осудил управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), которого нацисты считают апологетом Русского мира. Он сказал следующее:

«Все, что происходит, в который раз демонстрирует безумие, творящееся в нашей стране».

Этот комментарий хоть как-то сгладил общее неприятное впечатление от привычной «тиши да глади»…

У Олега есть православные друзья в Кременчуге, он связался с ними. Те сообщили, что среди местных жителей (их 215 тысяч) растет число противников УПЦ. Это следствие нацистской пропаганды и «нейтралитета» киевского священноначалия. Воцерковленные же люди договариваются со священниками, как будут участвовать в домашних тайных службах. Поскольку мэрия хочет запретить УПЦ, как во Львове. И выискивать мирян, молящихся по домам, чтобы травить и репрессировать их, как уже происходит в цитадели бандеровщины.

– Друзья говорят, многие церковные люди в свое время очень ждали от митрополита Онуфрия поступка, подобного поступку Сербского патриарха, который позвал людей на защиту Церкви. А теперь время безвозвратно упущено. Остаются только катакомбы… Все это происходит на фоне сильнейшего обнищания горожан. Кременчуг в этом плане ничуть не отличается от остальных городов. Коррупция во власти и бедствование тысяч жителей. А мэрия делает вид, что, кроме УПЦ, других забот нет. Видимо, отвлекает от насущных проблем. Некоторые тарифы, скажем, на воду, намного выше, чем в Киеве. Теперь начали трясти мелкий бизнес, обложенный новыми налогами, в том числе военным. Он вырос в три раза. Банкротов все больше и больше, частные предприниматели уходят в тень. А мы – в катакомбы…