«Захват Тельманово и прорыв к российской границе». В ДНР раскрыли планы ВСУ

02.11.2021 09:35 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Если вооруженным формированиям Украины удастся занять поселок Тельманово на юге ДНР, это станет тяжелым поражением республики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу» рассказал источник в вооруженных силах ДНР, отвечая на вопрос, где можно ждать удара со стороны ВСУ.

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«Самая тяжелая обстановка сложилась в районе Тельманово. Обстрелы ведутся практически круглосуточно. Один из их замыслов – это прорыв к российской границе в этом районе. Для этого нужно обязательно занять Тельманово, перерезать трассу из Донецка в Новоазовск. Это будет означать окружение наших войск, находящихся южнее Тельманово. Это было бы очень тяжелое поражение для наших войск. Для украинских подразделений это задача номер один. Одновременно они будут атаковать по всей линии фронта, чтобы оттянуть наши войска с направления главного удара. Об этом говорят участившиеся обстрелы и сведения о переброске сил», – сказал собеседник газеты.

Также у него поинтересовались, что известно про использование Украиной ударных беспилотников.

«Только то, что по ту линию фронта очень громко об этом кричат. Подают, как огромный успех и победу. Также было с американскими комплексами «Джавелин», американскими старыми броневиками «Саксон». Они хотят себе победу без войны – они ее получают. Какой-то реальной угрозы с этого направления пока не ждем. Сразу хочу сказать: сюрпризы здесь для них припасены. Мы ждем атаки с применением всех сил и средств, независимо от того – авиация это или нет. Что эта атака скорее всего будет – очевидно. Фактически она уже началась. Вопрос к нашему командованию, будут ли приняты ответные шаги или мы опять спрячем голову в песок», – резюмирует источник..