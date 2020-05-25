Захват Украины Путиным предрешён и состоится до сентября – украинский эксперт

25.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия может перейти к захвату Украины в любой момент до сентября – подготовка к этому уже идет.

Об этом в эфире «Апостроф.ТВ» заявил блогер Алексей Арестович, считающий себя военным экспертом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, предвестником наступления на Украину могут стать военные учения «Кавказ-2020».

«Сейчас в России идут стратегические учения, которые называются «Кавказ-2020». Они в марте начались, в сентябре закончатся. Это каскад учений по единой задумке. Официальная позиция ГУР МО состоит в том, что во время этих учений они отрабатывают полномасштабное вторжение в Украину.

Это официальная позиция, прямым текстом, это позиция Главного управления разведки Министерства обороны. Ситуация настолько серьезная, что НАТО во главе с США проводят такие же учения в ответ, которые называются Defence Europe 2020.

Это цель упреждения российского разворачивания и отработки реакции, если что… Почему они на стороже – «Кавказ-2008» — это захват Грузии, «Кавказ-2013» – это отработка действий против Украины, которые потом стали оперативной основой захвата Крыма.

На основании этих планов и этих учений отрабатывался захват Крыма и дальнейшие действия против Украины», – приводит свою «аналитику» Арестович.