Захват Украины западными корпорациями: Настоящий кошмар начнется к 2030 году

21.02.2020, Киев, Игорь Петров

Ни ЕС, ни США не нужна Украина в качества полноправного партнера, она интересна лишь как источник ресурсов, в том числе трудовых, или как транзитная территория.

Об этом в интервью каналу Ukrlife.TV заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа переживает кризис. Украины там нет. Украина Европу интересует как некое транзитное государство, через которое движутся товары и услуги. Но не как часть ЕС. Об интеграции Украины в ЕС никто сегодня не говорит. Более того, сейчас в ЕС рассматриваются новые аналитические доклады, в которых Украина показана как один из потенциальных источников миграции в ЕС. Снова об этом начали говорить.

«Вашингтонский обком» понимает, что Украина как государство сформировалось – со своими структурами, своими олигархами, какими-то внутренними интересами. Украина им нужна не как 51-й штат, а как боевая единица в противостоянии, с одной стороны, с Россией, с другой – с ЕС.

Что касается транснациональных корпораций, то для них это – территория для зарабатывания денег. Им не нужны наши олигархи, наша промышленность, она не вписывается в нынешнее мировое разделение труда. Им нужна территория, а не люди», – сказал эксперт.

Украинские олигархи проиграют войну с ТНК, и обычные граждане тоже потеряют от этого, предупредил Бондаренко.

«Это будет война до последнего, неравная война. Это – большая угроза, как и то, что сегодня во власти слишком много компрадоров, людей, которые являются посредниками между ТНК и национальным рынком.

Я думаю, что лет через 10-20, после господства здесь ТНК, многие будут с ностальгией вспоминать времена украинских олигархов», – сказал политолог.