Захват заложников в Белгородской области: «Скоро Донбасс переместится в Москву»

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Украинские террористы в воскресенье совершили очередную вылазку в Белгородскую область. Как и в прошлые разы, отряд боевиков был частично собран из числа предателей – граждан России, бежавших на Украину. Впервые в рейде засветились и поляки (Варшава официально открестилась от них – якобы, это «добровольцы», а не инструкторы НАТО).

Террористы записали ролик, в котором показали пленных российских военных. Они потребовали встречи с губернатором Вячеславом Гладковым. Он сначала согласился встретиться, но затем в назначенное время стало известно, что чиновник проводит совещание. Украинские боевики заявили, что после отказа Гладкова от встречи пленные будут переданы в обменный фонд ВСУ. Теперь комментаторы спорят, правильно ли поступил губернатор.

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Медиа-менеджер Александр Малькевич полагает, что Гладкова заманивали в ловушку.

«Задача была – заставить выехать кортеж Гладкова в эту сторону. Отследить по спутникам – и накрыть ракетами. «Фишка» то в чем: обещали безопасность встречи одни террористы (новые «власовцы»), а ударили бы другие (ВСУшники)», – считает Малькевич.

Такую же версию выдвигает политолог Павел Данилин.

«Их намерения были предельно циничны: сыграть на эмоциях губернатора, известного своей решимостью и заботой о людях, выманить и уничтожить его, тем самым обезглавив регион. Идеальная ловушка лживых ублюдков», – пишет эксперт.

А вот глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин считает, что Гладков должен был встретиться для освобождения пленных, которых ждут родственники.

«Он просто должен пойти и забрать этих парней либо погибнуть героем», – сказал Пригожин.

Его традиционный критик экс-министр обороны Игорь Стрелков проводит исторические параллели.

«Евгений Викторович готов повторить подвиг Черномырдина, который лично вел переговоры с Шамилем Басаевым… Поскольку особой моральной разницы между террористами и уголовниками-рецидивистами нет – то и неудивительно», – заявил Стрелков.

Военкор Александр Сладков считает, что губернатор напрасно первоначально заявлял о согласии к переговорам.

«Cмелость губернатора в готовности к переговорам с диверсантами не имеет отношение к принятым во всех развитых странах схемам и порядками: лицо, имеющее полномочия, никогда не должно идти на переговоры, только парламентер или штатный специалист-переговорщик. Если у кого-то есть знакомые в «Альфе», «Вымпеле» или УСО, — позвоните и уточните, вам все расскажут», – пишет Сладков.

А политолог Сергей Марков предостерегает, чем бы обернулись переговоры, если бы они состоялись.

«Такие переговоры – это форма легализации РДК. Завтра все мировые СМИ будут писать, что власти России вступили в переговоры с повстанцами, в лице Российского добровольческого корпуса. За спасения двух ребят потом заплатят жизнями тысячи. Потому что эти переговоры дадут огромный политический выигрыш террористам», – предупредил Марков.

Доктор политических наук Игорь Скурлатов вообще обвиняет Белгородского губернатора.

«Отзовите хайпожора Гладкова (местного губера) из Белгородской области, он вредитель. Какие-то переговоры с террористами. Вот точно – лишь бы попиариться на костях наших военных, а то, какой будет информационный успех у врага – его абсолютно не волнует. С какого рожна гражданский во время войны лезет в военные процессы? И последнее – хорош уже в поддавки играть с хохлами, сколько нужно ещё трупов русских мирных жителей, чтобы в Кремле начали воевать по-настоящему? С такими настроениями в российском руководстве скоро Донбасс переместится в Москву», – пишет Скурлатов.

А вот адвокат Валентин Рыбин, ранее защищавший участников Русской весны на Украине, категорически не согласен с политологами.

«Готовность Гладкова встретиться с чертями и забрать наших парней поддерживаю! Сопли по поводу легитимизации РДК этой встречей подберите братцы! Война, она разная бывает. Хотят поговорить, так давайте поговорим. Видео они там будут снимать, пиарить потом на хохлоресурсах переговоры – да пожалуйста. Если Гладков заберет наших парней, буду считать это отличной операцией по освобождению заложников в исполнении настоящего мужчины и государственника. А петухов террористических попозже запиDорим!» – пишет Рыбин.

Так или иначе, но политолог Семен Уралов отмечает, что атаки на Белгородскую область уже становятся рутиной – как раньше обстрелы Донбасса.

«Через две недели политизированное меньшинство привыкнет к подобным новостям. ПостУкраина – это географическое понятие, которое включает бывшую Украину в состоянии «черной дыры», втягивающей в себя соседние регионы. Необходимо открыто ставить вопрос о контроле над Харьковом, либо о массовой эвакуации из половины Белгородской и Курской областей. СВО в публичной плоскости необходимо обозначать конкретными политико-географическими целями, чтобы была понятна этапность кризиса на постУкраине. Иначе в массовом сознании СВО может либо рутинизироваться, либо стать синонимом бесконечного и бесцельного мероприятия».