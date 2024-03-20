Захватить Крым Украине легче. У Донбасса тыл до Дальнего Востока – Дикий

Для Украины Донбасс не является перспективным направлением для потенциального наступления.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-командир роты сформированного из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Просто смотрим на карту и видим, что в лоб наступать на Донбасс даже, когда у нас появится возможность наступать, бесперспективно абсолютно, потому что у Донбасса непрерывный тыл аж до Урала и дальше до Сибири и Дальнего Востока. При таком непрерывном тыле можно делать так, как пока что вынуждены делать мы – просто отползать, отступать, а при этом фронт не ломается, армия сохраняет боеспособность и так далее», – сказал бывший каратель

«Поэтому Донбасс в плане нашего наступления не перспективный. А вот юг и Крым – абсолютно другая история. Если нам удастся или прорвать линию Суровикина, или ее обойти, если сработает наш плацдарм на левом берегу Днепра, который мы для этого и держим, это действительно полностью меняет все.

Потому что Крым уязвим. Крым является фактически островом. Если мы прорываемся на юге, то это может показаться парадоксом, но Крым в таком случае взять на порядок легче, чем Донецк и Луганск. Ну и политически взятие Крыма – намного больше шансов, что это сдетонирует в России и станет последней каплей для кремлевского режима, после которой этот режим просто завалится, чем любые наши успехи на Донбассе – они такого эффекта точно иметь не будут», – заявил Дикий.