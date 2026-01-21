Захватив Гренландию, США выдвинут претензии на русскую Арктику
После того, как США захватят Гренландию, их аппетиты начнут распространяться на российские месторождения полезных ископаемых в Арктике и Северный морской путь.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«На арктическом треке американцы, я уверен, нацеливаются на русскую Арктику, и как только, если Трамп отожмет у европейцев Гренландию, тут же будет поднят вопрос арктического шельфа. И, естественно, не в нашу пользу.
Потом еще и по Северному морскому пути тоже будут у американцев к нам вопросы, потому что это, как ни крути, уникальный путь морской, который сокращает расстояние логистики для многих. Вот и на него, я думаю, что глаз они положат», — заявил Коц.
