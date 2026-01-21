Захватив Гренландию, США выдвинут претензии на русскую Арктику

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После того, как США захватят Гренландию, их аппетиты начнут распространяться на российские месторождения полезных ископаемых в Арктике и Северный морской путь.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

