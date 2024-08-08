Захватом приграничья ВСУ срывают логистику для Белгородской области

Анатолий Лапин.  
08.08.2024 13:42
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Инфраструктура, Россия, Украина, Энергетика


Курская область интересна для Украины тем, что в зоне боевых действий сейчас находится ряд важных инфраструктурных объектов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Курская область интересна для Украины тем, что в зоне боевых действий сейчас находится ряд...

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«Льгов – это важный железнодорожный узел, через который идут в разные стороны железнодорожные пути. Так вот, железнодорожные пути идут в сторону Суджи, использовалось это направление для того, чтобы перебрасывать в Купянском и Харьковском направлении с севера военные грузы, военную технику, живую силу, это направление активно использовалось. Плюс в этом же районе есть линия ЛЭП, которая идет от Курской АЭС в сторону Белгорода.

Соответственно, сейчас Украина может перерезать питание от Курской АЭС. Наверняка они перебросят через другие направления, но там находятся также трансформаторы. То есть там достаточно много интересных инфраструктурных сеток, которые, если перерезаются, создают проблемы в приграничье», – заявил Романенко.

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