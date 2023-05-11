Захватывать Приднестровье будут румынские военные при поддержке американского спецназа – генерал

Анатолий Лапин.  
11.05.2023 09:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Приднестровье, Румыния, США, Украина


США планируют атаковать Приднестровье руками румынских военных, переодетых в молдавскую форму. Поддерживать это будут бойцы элитной американской дивизии, которые уже давно находятся в регионе.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил генерал-майор МВД в отставке Владимир Овчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США планируют атаковать Приднестровье руками румынских военных, переодетых в молдавскую форму. Поддерживать это будут...

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Все это, по его мнению, будет частью так называемого украинского наступления.

«8 мая НАТО начали крупномасштабные учения военно-морского флота, которые называются «Грозная морская сила», и начали ее в Румынии – там базируется штаб, в черноморской акватории. Там решается две проблемы – поддержка возможного военного переворота в Турции, потому что они никак не хотят прихода Эрдогана к власти, и нападения Румынии на Приднестровье», – сказал генерал.

«Мы ничего не сказали о 101-й воздушно-десантной дивизии, самой мощной, которая практически полностью вся сейчас базируется на территории Румынии, и фактически она и будет координировать нападение румынских войск, переодетых в молдавскую форму.

Сами они об этом пишут, что не молдаване будут нападать, а румыны, переодетые в молдавскую форму, под руководством 101-й десантной дивизии, при поддержке тех сил из Штаба, которые созданы на флоте, нападение на Приднестровье. И здесь же будет поддержка сил Украины. И это все надо рассматривать в едином комплексе нападения украинских войск на Россию», – заявил Овчинский.

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