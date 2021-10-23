Заклинило пластинку: Зачем посольство Польши вспомнило про Крым?

23.10.2021 18:46 (Мск), Варшава, Матеуш Пискорский

Новости Украины

Польша не признает воссоединение Крыма с Россией. Это всем известный, даже банальный факт. Варшава заявляла об этом многократно. Иногда попытки напоминания об этой позиции, предпринимаемые польскими чиновниками, начинают выглядеть довольно абсурдно.

На аккаунтах посольства Польши в Киеве в социальных сетях появилось короткое сообщение о том, что Варшава осуждает проведение переписи населения на «оккупированном» полуострове.

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В заявлении ничего нового нет. Поэтому довольно странно, что посольство использует любые события, связанные с Крымом для того, чтобы подчеркнуть, что разделяет позицию украинского руководства.

Вряд ли такая словесная поддержка как-то поможет киевским сторонникам «деоккупации». Непонятно, откуда вообще появилась у польского посольства идея выступать с такого рода ритуальными лозунгами в социальных сетях, которые – судя по количеству лайков – почти никто не читает. Резонансным польское заявление в украинских СМИ не стало. На цитируемость дипломатического представительства все это никак не повлияло.

Бесконечное повторение одного и того же может быть просто результатом инструкции польского МИДа. Если это так, это говорит о низком уровне профессионализма ведомства в Варшаве.

Однако, может быть, это результат идеологического энтузиазма посла Польши в Киеве? Бартош Цихоцкий до своего назначения главой дипмиссии успел поработать не только замом министра иностранных дел в правительстве правящей, жестко антироссийской партии «Право и справедливость», но и советником главы польской внешней разведки.

Но главное другое: Цихоцкий- представитель определенного слоя польских элит, который на самом деле конструировал контуры внешней политики страны в течение последних десятилетий. Это обычно историки по образованию (в отличие от выпускников истории, среди польских политологов намного больше сторонников политического реализма), бывший сотрудник превращенного в государственное учреждение Института восточных исследований, который на самом деле создавался как попытка продолжения довоенного польского «прометейского» проекта подчинения Варшаве окраин тогдашнего Советского Союза.

Кстати, Цихоцкого представляют, как эксперта по России, хотя польские ученые, занимающиеся Россией, придерживаются другого мнения. Цихоцкий, скорее всего, осознает, что польская геополитическая «миссия» в Киеве обречена на провал в силу отсутствия заинтересованности американских кураторов польской восточной политики. Возможно, поэтому и пытается напомнить о себе, используя любой предлог, в т.ч. напоминая про позицию Варшавы, которая для никого не секрет.

А на проведение переписи в Крыму заявление польского посольства никак не повлияет…