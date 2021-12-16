«Заключение военного договора»: аналитик объяснил, как РФ и Китай могут ответить США

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Если Запад не прекратит оказывать давление на Москву и Пекин, те должны укрепить как экономическое, так и военное сотрудниество.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель Центра экономических исследований Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.

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«Самым эффективным ответом Москвы и Пекина стало бы укрепление торгово-экономических связей и военного сотрудничества. Россия и Китай, правда, заявили, что не собираются создавать военный блок. Но договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный в 2001 году, был продлен на пять лет. На мой взгляд, нужно дать понять американцам, что если они будут нагнетать давление, то договор, предусматривающий оказание военной помощи друг другу, будет заключен», – сказал Островский «Независимой газете».

В свою очередь руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев говорит, что вопрос противодействия Западу во вчерашней беседе лидеров РФ и Китая, скорее всего, был в закрытой части.

«Но надо иметь в виду, что тут есть взаимодополняемость. Китай – мощная экономическая держава. А Россия в военной сфере демонстрирует серьезные прорывы. Повышение уровня кооперации между ними поможет сдержать давление на обе страны», – считает Карнеев.