Заключительные аккорды румынизации. Марш унионизма прошел по Молдове

На этой неделе в Молдове широко отметили 105-летие присоединения Бессарабии к Румынии. На самом деле 27 марта 1918 года была аннексия – Румыния, воспользовавшись смутой в России, оккупировала Бессарабию и установила там колониальный режим. Румынскую оккупацию межвоенного периода (в 1940 году Москва вернула Бессарабию в состав СССР) историки сравнивают по жестокости с румынской фашистской оккупацией края 1941 – 1944 годов.

В современной Молдове, однако, 27 марта – праздник. По этому поводу выступили все первые лица страны. Президент Майя Санду в своей праздничной речи указала на «все более тесные отношения между двумя берегами Прута». Глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску в послании по случаю исторической даты отметил, что «объединение с Румынией, совершенное 105 лет назад, означало спасение Молдовы от войны, коммунизма, диктатуры, ГУЛАГа и террора», и что сегодня Румыния помогает Молдове интегрироваться в Евросоюз.

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Спикер Игорь Гросу открыл в Яловенах памятники первому председателю Сфатул Цэрий (краевой орган власти, одобривший присоединение Бессарабии к Румынии в 1918 году) Иону Инкулецу и тогдашнему премьеру Румынии Александру Маргиломану и призвал учиться у этих деятелей мужеству.

В Бельцах, по большей части русскоязычном городе, открыли еще один памятник – бюст румынского монарха Фердинанда I, в годы правления которого Бессарабия отошла к Румынии.

В молдавской столице прошла демонстрация унионистов – сторонников объединения Молдовы и Румынии, которые, впрочем, выступали на фоне контрпротеста в поддержку государственности Молдовы.

О том, насколько продвинулась румынизация Молдовы, в интервью «ПолитНавигатору» говорит директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

ПолитНавигатор: В Молдове 27 марта отметили 105-ю годовщину присоединения Бессарабии к Румынии. Захват междуречья Прута и Днестра 1918 года и начало румынской оккупации сейчас в Молдове преподносят как праздничную дату. Первые лица страны открыли в этот день памятники румынским государственным деятелям, внесшим вклад в «объединение», новые парки и скверы, по Кишиневу прошли маршем унионисты. Значит ли все это, что румынизация Молдовы идет полным ходом?

Игорь Шорников: Румынизация Молдовы продолжалась порядка 30 лет: в школах учили румынский язык, румынскую литературу и историю румын, Румыния расширяла сеть своих НКО в Молдове, открывала новые СМИ, содержала прорумынские политические движения и партии. То, что мы видим сейчас, – это заключительные аккорды румынизации.

Молдову провозгласили вторым румынским государством еще в начале 90-х годов прошлого века. После войны на Днестре пришлось отказаться от громких лозунгов, но шла системная работа с молодежью и с массовым сознанием. Нельзя сказать, что успехи значительны, но они есть. Главный успех – приход во власть откровенных унионистов.

ПолитНавигатор: Власти Молдовы, желая угодить Румынии, планируют передать митрополии Бессарабии Румынской православной церкви здание Национальной библиотеки, где раньше располагалась духовная семинария. Патриарх Православной Церкви Румынии считает, что надо «вернуть» еще ряд зданий, расположенных в разных районах страны. Какие следующие подарки может ждать Бухарест от Кишинева?

Игорь Шорников: Румынские священники редко идут первыми, обычно они идут вслед за румынскими солдатами. Но пока что Бухарест, где-то еще по инерции, продолжает делать ставку на «мягкую силу», а потому пытается расширить румынское духовное влияние в Молдове. Румынская церковь всегда была инструментом румынской политики, а румынские пастыри, по сути, – чиновники на зарплате от государства. Особенно это касается священников Бессарабской митрополии. Эти люди не зря едят свой хлеб. Они также причастны к тому, что в Молдове появилось поколение политиков, которые раздают государственную собственность иностранным агентам. Их цели, конечно, – не какие-то здания, им нужна вся территория со всеми ресурсами.

ПолитНавигатор: Интересный казус. Демонстрация сторонников объединения Молдовы и Румынии прошла одновременно с флагами украинского «Азова» и картой Великой Румынии, куда входили нынешние украинские территории — Северная Буковина, Буджак и т.д. Люди плохо знают историю, или такие мелочи в большом деле не важны?

Игорь Шорников: Те люди, которые плясали перед памятником Штефану чел Маре, действительно плохо знают историю. Но румынские элиты историю знают хорошо. Когда-то румынам приходилось сталкиваться с петлюровцами, поэтому, что такое «Азов», им объяснять не нужно. Им прекрасно известно, как относятся украинские националисты к румынскому меньшинству в Черновицкой области. Это вызывает раздражение даже на официальном уровне. Румынам точно не хотелось бы сталкиваться с наследниками Петлюры и Бандеры. Поэтому демонстрация символов «Азова» — это либо какая-то глупая самодеятельность, либо провокация.

ПолитНавигатор: В Кишиневе под лозунгом «Молдова – не Румыния» 27 марта митинговали и сторонники государственности Молдовы, люди, не согласные с политикой действующей власти. Их голос кто-то слышит? Молдовенистский проект еще есть, кому продвигать?

Игорь Шорников: Сам факт, что нашлись «гайдуки», о многом говорит. Молдаване от своей идентичности, от своего языка и своей истории не откажутся. Проблема в том, что народ, образно говоря, обезглавили, его лишили национальной интеллигенции. Кого-то купили, кого-то запугали, кого-то воспитали в румынском духе со школьной скамьи, а кого-то за эти годы просто не стало. Большая часть творческой интеллигенции в Молдове и раньше стояла на позициях румынизма – вспомните конец 1980-х – 1990-е годы. Молдавские композиторы, артисты, писатели еще советской поры – какую позицию они заняли по отношению к собственному народу? Тогда они предавали Советский Союз, но вместе с Союзом предали и свой народ.

Пока у молдаван не появится собственная национальная интеллигенция, молдовенистский проект продвигать будет некому. Когда она появится, сейчас сложно сказать, но появится обязательно. История и культура Молдавии – это слишком заметный элемент мировой цивилизации, исчезновение которого не может остаться незамеченным.

ПолитНавигатор: Можно прогноз: чего можно ждать от встречи президента Румынии Клауса Йоханниса, президента Молдовы Майи Санду и канцлера Германии Олафа Шольца, которая должна пройти 3 апреля в Бухаресте?

Игорь Шорников: Повестка встречи нам неизвестна, но предполагаю, что вопросы региональной безопасности могут стать ключевыми. Наш регион столкнулся с происками британских спецслужб, которые хотят расширения конфликта, вовлечения в него Молдовы, Румынии, Польши, а в идеале и всего Евросоюза. Британцы готовы поставлять снаряды с обедненным ураном и почему-то не переживают за ядерную безопасность планеты. Однако у немцев и румын могут быть свои интересы в украинском кризисе, которые не обязательно совпадают с мнением Лондона. Возможно, им нужно еще раз все взвесить и сверить позиции. Мне бы хотелось надеяться, что эти лидеры заинтересованы в мире, а не в эскалации.

Конечно, Шольц, Йоханнес и Санду – это компания глобалистских марионеток и, конечно, последнее слово все еще принадлежит США, которые заняли привычную позицию «над схваткой» в споре своих вассалов. Но даже для этих лидеров вопрос войны и мира – это еще и вопрос собственного выживания, вопрос сохранения у власти. Так что надеюсь на лучшее.