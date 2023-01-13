«Закон для негодяев»: Имущество сбежавших за границу предателей будет конфисковано?

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество у известных россиян, сбежавших за рубеж и позволяющих там публичные антироссийские выходки.

Об этом он написал в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться. В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб. Но совести им это, конечно, не вернёт», – написал Володин.

Инициативу «полностью поддержал» глава Крыма Сергей Аксенов.

«По сути, это паразиты, а паразитов надо вытравливать. Пусть их подкармливают и содержат новые хозяева. Уверен, что так думает подавляющее большинство жителей нашей страны. Замечу, что Крым уже идет по этому пути», – написал Аксенов.

Политолог Марат Баширов спрогнозировал, что инициативу Володина раскритикует сенатор Андрей Клишас, который недавно жестко выступил против идеи депутата Госдумы РФ Олега Морозова лишать уехавших русофобов гражданства. Но поддержал Морозова зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Целесообразность против Конституции. Теперь главному юристу страны сенатору Клишасу придется пойти крестовым походом еще и против Володина … До этого ему пришлось повоевать с Медведевым и Морозовым», – написал Баширов.

Однако Клишас неожиданно допустил конфискацию имущества эмигрантов за экстремизм.

«Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления, нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс», — сказал Клишас.

Эта позиция обрадовала «жертву» Клишаса – депутата Морозова.

«Ну вот! Мои предложения на этом фоне выглядят очень сдержано! Похоже, отечественные либералы с треском проиграют дискуссию с народом! Народ – за жёсткие и решительные меры по отношению к тем, кто не со страной в трудные для неё дни!» – написал Морозов.

Однако против тоже неожиданно оказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он считает, что нужно налаживать патриотическое воспитание, а не идти по пути ужесточения наказаний в отношении уехавших россиян.

Коммунист оказался в одной компании с либералами, которые сравнивают «закон для негодяев» Володина со сталинскими репрессиями.

«Во власти есть и те рациональные силы, которые до сих пор борются за возвращения уехавших. Они понимают, что человеческий капитал не восполнить за счет тех, кто точит зубы на их отобранное имущество. В этом смысле резкие наезды со стороны одной из «башен» в лице Володина, лишь бьет по другой «башне» в лице умеренных, которые предлагают разрабатывать механизмы общественного примирения, а не эскалации. Про практику двойных посланий я уже писал, так что борьба башен за судьбу несогласных может серьезно травмировать общество, которые и сейчас переживает не самые спокойные времена. Чем это заканчивается, тоже примерно известно», – написал политолог Илья Гращенков, близкий к партии «Новые люди».

Против конфискации выступила и член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова, она считает, что достаточно ввести запрет на сдачу недвижимости в аренду.

«Конфискация имущества – это сильный перебор. Запрет сдавать это имущество – пожалуйста. Я – за. Запрет зарабатывать в России – я всеми руками. Открытие уголовных дел за спонсирование ВСУ и изустную поддержку армии противника? Надо, давайте делать. Но забирать имущество, вымарывать титры, насылать каких-то ночных неуловимых мстителей – это только чтобы одномоментно заработать подписчиков в телеграме, очки у зрителей. Но в какую темь пойдёт страна? В какую темь?» – написала Ахмедова.