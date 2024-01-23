Закон о двойном гражданстве на Украине нужен для легализации воюющих иностранцев – эксперт

Анатолий Лапин.  
23.01.2024 14:23
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Закон о двойном гражданстве, который внёс в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский, нужен для того, чтобы легализовать наемников, воюющих на стороне Украины.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Дмитрий Раимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Закон о двойном гражданстве, который внёс в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский, нужен...

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По словам Раимова, сейчас эти иностранцы находятся вне правового поля, фактически нарушая законы Украины, но в случае принятия закона, они могут получить паспорт с трезубом и воевать спокойно.

«Люди, на которых надета форма, они воюют, но у них нет гражданства и они официально не приняты в украинскую армию – вопрос, кто они на самом деле для украинского правового режима.

Соответственно, это урегулирует этот процесс, потому что в украинской армии не могут служить иностранные граждане, это написано, это важно. Соответственно, человек, который с оружием находится на территории Украины, воюя за украинское государство, у него достаточно размытый правовой статус. Это на них повлияет», – заявил Раимов.

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