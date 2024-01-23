Закон о двойном гражданстве на Украине нужен для легализации воюющих иностранцев – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Закон о двойном гражданстве, который внёс в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский, нужен для того, чтобы легализовать наемников, воюющих на стороне Украины.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Дмитрий Раимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По словам Раимова, сейчас эти иностранцы находятся вне правового поля, фактически нарушая законы Украины, но в случае принятия закона, они могут получить паспорт с трезубом и воевать спокойно.

«Люди, на которых надета форма, они воюют, но у них нет гражданства и они официально не приняты в украинскую армию – вопрос, кто они на самом деле для украинского правового режима.

Соответственно, это урегулирует этот процесс, потому что в украинской армии не могут служить иностранные граждане, это написано, это важно. Соответственно, человек, который с оружием находится на территории Украины, воюя за украинское государство, у него достаточно размытый правовой статус. Это на них повлияет», – заявил Раимов.