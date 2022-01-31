Закон о финансовом мониторинге вызвал «сумасшедшее» бегство украинского бизнеса в тень

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Новости Украины

Закон о финансовом мониторинге, принятый как часть обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, вызвал бегство украинского бизнеса «в тень».

Об этом в эфире 5 канала заявил Михаил Кухар, экономист, руководитель Независимой группы макроэкономического анализа и прогноза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже по официальным данным, тенезация экономики увеличилась с 29% до 31% ВВП. У нас 50-60 миллиардов находятся в тени. В макроэкономике много индикаторов, с которыми не поспоришь, потому что это просто цифры. Когда на протяжении календарного месяца спрос на наличку растет в таком размере, в каком он должен расти на протяжении трех лет – это значит, что бизнес сумасшедше переходит в тень. Так вот, как раз с даты принятия закона о финансовом мониторинге у нас за месяц спрос на наличку превысили 50 миллиардов гривен. А естественный рост спроса на наличку в Украине – 20-30 миллиардов гривен в год», – сказал Михаил Кухар.

Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» вступил в силу в 2020 году. Он расширил возможности мониторинга денежных переводов.

В соответствии с ним, банки должны идентифицировать плательщиков. Идентификации не происходит, если счет или карточка пополняются на сумму до 5 тысяч гривен. Если за один день на счет поступит несколько платежей по 5 тысяч гривен, банк может временно заблокировать счет и обратиться за объяснениями.