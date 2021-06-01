«Закон о гендерном равенстве» в Сербии: миллионные штрафы и тотальный контроль

01.06.2021, Белград, Алексей Топоров

В Сербии вступает в силу принятый Народной скупщиной ради перспектив членства в ЕС «Закон о гендерном равенстве».

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уполномоченная по вопросам равноправия Сербии Бранкица Янкович заявила о том, что «Закон о гендерном равенстве», вступивший в силу сегодня, должен обеспечить «лучший гендерный баланс во всех областях».

«Баланс обоих полов существует, если этот процент составляет от 40 до 50%, – заявила Янкович. – Более низкие проценты представляют гендерный дисбаланс, поэтому не имеет значения – касается ли это мужчин или женщин. Ошибочное мнение состоит в том, что речь идет о равенстве женщин, речь уже о равенстве всех нас. Мы все согласны с тем, что лучшие рабочие коллективы – это те коллективы, где есть баланс, но это не может быть достигнуто в одночасье. Возьмем суды. Там 75% женщин-судей, но вы знаете, почему – потому что несколько лет назад наблюдался большой отток мужчин в более высокооплачиваемые профессии, поэтому женщины остались в этой отрасли, очень важной».

Уполномоченная подчеркнула, что новый закон обязывает все юридические лица заботиться о равновесии. При этом за неисполнение предписаний предусмотрены штрафы от 50 тысяч до 2 миллионов динаров. От предприятий же потребуется ведение отчетности по этому направлению.

Она также добавила, что если ранее защита от дискриминации не была эффективной, в то время как новый закон приведет к «технологическим изменениям и простоте проведения разбирательства». Янкович добавила, что в новый закон вводят две новые формы дискриминации – сексуальные домогательства и сегрегацию.

На вопрос о введении в обиход «гендерно-чувствительного языка» Янкович указала, что язык важен, потому что он формирует общество и влияет на гендерное равенство.

«Я прекрасно понимаю возникающее сопротивление этому. Всегда, любые изменения внутри нас воспринимаются как что-то навязанное. Я бы не сказала, что это навязывается», – сказала Уполномоченная по вопросам равноправия.

Она заявила, что большинство споров было связано с «женскими профессиями» и с тем, что сербский язык имеет пол, число и падежи (теперь к тем же профессиям потребуются подобрать гендерно нейтральные названия, а традиционные названия, такие как «балерина», имеющие женский род, теперь буду считаться дискриминационными – ред.).

Она напомнила, что закон в средствах массовой информации и в сфере образования нормы закона начнут применяться с 2024 года, в то время как государственные органы должны соблюдать их уже с сегодняшнего дня.

Комиссар добавила, что новые законы являются частью плана действий для вступления в Евросоюз.

«Я считаю, что новый маховик завертелся. Для нас важно верховенство закона. У нас есть сообщения от высших органов государственной власти о полной приверженности этому. Конечно, некоторые вещи нам не понравятся, но мы все должны работать над этим с самоотдачей», – заключила Янкович.