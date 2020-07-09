Закон «о медиа» заткнёт все лазейки для российской пропаганды – Потураев

09.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несогласные с линией Киева по вопросам Крыма и Донбасса украинские журналисты являются лишь «носителями паспорта» Украины, которым новый закон «о медиа» теперь ограничит вещание.

Об этом в эфире телеканала «АТР» заявил известный своими русофобскими заявлениями одиозный депутат «Слуги народа» Никита Потураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такое хорошее понятие «носитель паспорта». Это когда у человека есть паспорт, но он не совсем полноправный гражданин, он несёт частичную ответственность перед государством.

Те, кто несёт русскую пропаганду, являются носителями украинских паспортов, они формально работают в украинских медиа, формально украинские журналисты, но когда они транслируют вражескую пропаганду, которая убивает, точно так же, как убивают пули, они для меня – носители украинских паспортов, но никак не украинские журналисты», – заявил русофоб.

Также он отметил, что новый закон «о медиа» позволит перекрыть обходные пути российской пропаганды на Украине.

«Когда закон «о медиа» вступит в силу, это позволит более эффективно бороться с антиукраинской пропагандой, там прописаны возможности по регуляции Комитета, по регуляции телевизионного и радио вещания, эти инструменты будут более конкретизированы, и скорее, не через полномочия, а конкретизированы в разделе про российскую агрессию.

Мы в этом законе хотели дать критерии, по которым можно рассматривать конкретные вопросы, и мы эти критерии в законе «о медиа» даём. Там, безусловно, возникнут проблемы у тех медиа, которые непрозрачно финансируется, там есть ограничение на продвижение сообщений государства-агрессора.

Мы лишили возможности прямо вещать российские СМИ. Не может Дмитрий Киселёв или Владимир Соловьёв прямо появляться в украинском эфире. Но они нашли обходные возможности, а мы им на это отвечаем законом «о медиа». Я надеюсь, этот механизм позволит перекрыть кремлёвскую пропаганду», – заключил Потураев.