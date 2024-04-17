Закон о мобилизации принят не для ВСУ, а исключительно ради узурпации власти Зеленским – Дикий

Вадим Москаленко.  
17.04.2024 16:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 168
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Произвол, Россия, Скандал, Украина


Даже если режиму Зеленского удастся отловить необходимое количество людей, вооружить их нищая Украина уже не сможет.

Об этом в эфире интернет-канала «Политэксперт» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если режиму Зеленского удастся отловить необходимое количество людей, вооружить их нищая Украина уже...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Недавно Владимир Зеленский сказал, что новое контрнаступление будет успешнее предыдущего. И тогда возникало – кем и чем будем воевать? Как вы думаете, после этого закона о мобилизации на первый вопрос ответ найден?», – спросил ведущий.

«Я думаю, сейчас очень много вопросов, ответы на которые пока никто не может дать. Даже если по мобилизации будет привлечено большое количество людей, то их нужно одеть, вооружить. На это нужны деньги, это целая процедура. И процедура очень дорогая для государственного бюджета.

И разговор с Западом: «дайте нам оружие и деньги, а мы мобилизуем людей», а у Запада разговор другой: «Сначала мобилизуйте, а потом, может быть мы вам дадим». Это очень сложная игра. Украина пытается выполнять свои обязательства, а выполнит ли Запад свои, и в какой мере?», – сказал Дикий.

«Закон о мобилизации – это элемент узурпации власти. Всё, что касается мобилизации, было тщательно и разумно проработано в прежнем законодательстве. А это усиление – это элемент активной узурпации. Я говорю о процессе контроля всех позиций в украинском обществе представителями власти, он лишь набирает обороты», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть