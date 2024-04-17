Закон о мобилизации принят не для ВСУ, а исключительно ради узурпации власти Зеленским – Дикий

Даже если режиму Зеленского удастся отловить необходимое количество людей, вооружить их нищая Украина уже не сможет.

Об этом в эфире интернет-канала «Политэксперт» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно Владимир Зеленский сказал, что новое контрнаступление будет успешнее предыдущего. И тогда возникало – кем и чем будем воевать? Как вы думаете, после этого закона о мобилизации на первый вопрос ответ найден?», – спросил ведущий.

«Я думаю, сейчас очень много вопросов, ответы на которые пока никто не может дать. Даже если по мобилизации будет привлечено большое количество людей, то их нужно одеть, вооружить. На это нужны деньги, это целая процедура. И процедура очень дорогая для государственного бюджета.

И разговор с Западом: «дайте нам оружие и деньги, а мы мобилизуем людей», а у Запада разговор другой: «Сначала мобилизуйте, а потом, может быть мы вам дадим». Это очень сложная игра. Украина пытается выполнять свои обязательства, а выполнит ли Запад свои, и в какой мере?», – сказал Дикий.