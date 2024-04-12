Закон о мобилизации: Украина делает последнюю ставку

Анатолий Лапин.  
12.04.2024 11:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Принятием нового закона о мобилизации, Украина показывает реальное положение дел в стране и делает последнюю ставку. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Бортника, этот закон делает тотальной войну для всех граждан страны и показывает реальное положение дел.

Принятием нового закона о мобилизации, Украина показывает реальное положение дел в стране и делает...

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«Этот закон характеризует переход войны в следующую стадию. Вот теперь наступает тотальная война для украинского общества, теперь мы делаем all-in – все, что у нас есть, последние остатки человеческих ресурсов, материальных ресурсов мы будем класть на стол. Остался один финальный шаг в этой истории – это мобилизация такого типа, которая была в 20-х годах, во время гражданских войн или мобилизация периода второй части Второй мировой войны, когда уже законы вообще не работают, никто никакие законы не принимает, все решается именем и волей полевых командиров», – сказал эксперт.

«Сейчас мы подошли к максимальной ставке, максимальной концентрации ресурсов в войну – такова наша роль сегодня геополитическая и такова наша позиция сейчас. Принятие этого закона – маркер того, в каком положении находится страна, ее суверенитет, как оценивают ход событий на фронте наши политические и военные лидеры и наши союзники», – заявил Бортник.

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