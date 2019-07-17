Закон о «мове» опоздал: Украина обогнала по смертности Сомали

17.07.2019, Москва, Владимир Гладков

За весь период своей «независимости» Украина лишь растратила все достижения, оставшиеся от СССР, поставив собственное население на путь массового вымирания.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил киевский политолог и блогер Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они не создают что-то новое, не создают что-то великое. В конце концов, через 16 лет после Великой Отечественной войны человек в космос полетел – событие мирового масштаба. Украина 28 лет независимая, чего добились, что произошло? Разрушили страну. Была великолепная база, лучшие кадры, промышленная база одна из лучших в мире, Украина входила в десятку. И что сделали?

Сомали лучше, чем Украина. В прошлом году сомалийскую делегацию допустили к голосованию во Всемирной организации здравоохранения, а украинскую – нет, потому что сомалийская делегация погасила долги перед ВОЗ, а украинская – нет. Зачем Украине ВОЗ, если бьют рекорды по уровню смертности, в Сомали смертность ниже, чем в Украине. Отличные достижения.

И все это заменяют языком: «Давайте снесем памятники Ленину – заживем. Давайте запретим русский язык, будет у нас украинский – заживем», – резюмировал эксперт.