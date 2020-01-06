Закон о «мове» превратил украинских политиков в бессвязно лопочущих болванов

06.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пункт закона про «мову», который обязывает украинских госслужащих в публичном пространстве выступать исключительно на государственном языке, приводит к тому, что некоторые представители власти вместо того, чтобы внятно озвучивать свою позицию, несут бессвязную ерунду.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявила скандальная экс-депутат Верховной рады, ныне телеведущая Надежда Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Аваков пока что эффективный, но не публичный политик. Вспомните, когда Аваков начинает говорить на украинском языке, Николай Янович Азаров становится доктором филологических наук в сравнении с ним», – отметил в ходе дискуссии журналист и телеведущий Вячеслав Пиховшек.

Данное сравнение развеселило Савченко, которая в свою очередь выразила мнение, что языковые рамки только ограничивают некоторых украинских политиков.

«Если бы людям позволили, скажем, в нашем публичном пространстве высказываться на том языке, на каком им естественно и привычно думать свои мнения, может, мы бы увидели, как они думают. Но когда мы их заставляем говорить на государственном языке, то у меня такое ощущение, что люди эти думать не умеют вообще», – заявила экс-депутат.

«Хотя, с другой стороны, и Азаров, и Аваков всё-таки люди, которые продержались при власти не один день, люди, которые могли и умели что-то делать, и тем более люди, которые знали, как считать многоходовки, потому что иначе они бы так долго не удержались.

И ты думаешь: услышать бы, как этот человек думает, а человек открывает рот, и ты понимаешь, что человек или не умеет думать, или не может сказать то, что думает. Поэтому, возможно, лучше политиков слышать, чтобы разбираться где врут, а где не врут, без купюр?» – предположила Савченко.

«Возможно и так», – согласился Пиховшек.