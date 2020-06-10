10.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Общество, Политика, Россия, Украина
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Закон о референдуме уже не спасёт рейтинг Зеленского


Принятие закона о референдуме не окажет существенного влияния на популярность президента Украины Владимира Зеленского и его команды, тем более что ей за полтора года так и не удалось сделать ничего значимого для граждан.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть закон про референдум, есть про импичмент, а нам то что? Мы от этого будем жить лучше, или что? Скажите мне, когда мы действительно на референдуме будем что-то решать? Когда вы отважитесь поставить нам вопрос, спросить мнение. Электорально это серьезно не повлияет.

Если будет дополнительный пакет, например, про местные референдумы, тогда, возможно, этот пакет будет хоть какой-то пиар-площадкой для власти.

Хотя, осенью у власти будут совсем другие вопросы. Осенью нас ожидает новая волна экономического кризиса. И когда люди будут идти голосовать за Зеленского и его команду, у них в голове будет стоять знак вопроса – а что вы сделали за это время, за полтора года своей работы.

И уже обещаниями светлого будущего мало кто удовлетворится. И такие вещи уже не совсем будут работать на выборах», – подытожил Руслан Бортник.

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