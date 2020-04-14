14.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Запад, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Украина, Финансы
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Закон о земле писался под диктовку банков и иностранных кредиторов – Лукаш




Принятый Верховной Радой закон об обороте земель сельхозназначения учитывает интересы не украинских граждан, а банков и иностранного капитала.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закон об обороте земель писался не украинцами и не для украинцев. В нем прослеживается одно исключение – банки. Причем к банкам и их собственникам у закона нет ни одного требования. Значит, ими могут быть иностранцы в любом количестве.

Так вот, банки могут получать землю реализуя право на залог в любом количестве, в любой концентрации. Банки – единственные, кто может проводить платежи по любому объему покупки, поскольку землю можно продавать и покупать исключительно в безналичной форме.

Банки могут помочь легализовать средства на покупку земли, так как человек, который копил, но не сделал легальными средства, не сможет этого сделать – закон требует обоснования законности происхождения средств. А такое обоснование может дать только банк.

Поэтому этот закон писался только под банки и иностранных кредиторов», – резюмировала Елена Лукаш.

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