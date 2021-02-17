Закон об авиационных правилах обернулся в Раде скандалом и мовным идиотизмом

17.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Недопустимо, что в радиопереговорах украинских пилотов, в самолётах и аэропортах звучит русская речь.

Об этом в Верховной раде говорили депутаты в ходе обсуждения одной из инициатив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Так, проект закона «о некоторых законодательных актах, которые усовершенствуют порядок разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины №3683» представил замминистра инфраструктуры Украины Дмитрий Живицкий.

«Законопроектом предлагается обеспечить внедрение в национальное законодательство Украины документов европейского агентства безопасности полетов EASA, которые устанавливают требования для сертификации, обслуживания и эксплуатации воздушных судов и являются нормативными техническими документами.

Принятие соответствующих изменений позволит упростить процедуру разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины, что в свою очередь позволит эффективно внедрять в национальное законодательство актов ЕС в отрасли гражданской авиации и надлежащему выполнению Украиной взятых на себя международных обязательств в отрасли гражданской авиации», – пояснил Живицкий.

Однако к трибуне поспешил депутат «Евросолидарности» Николай Княжицкий, чтобы предупредить коллег о скрытой «зраде».

«Уважаемые коллеги, это не закон про авиационные правила, это закон об аннулировании закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», – заявил соратник Порошенко.

«Законопроект предлагает внесение изменений в статье 13 закона о государственном языке, которая регламентирует норму нормативных правовых актов. Сегодня норма указывает, что языком нормативно-правовых актов является государственный язык.

А этот закон предусматривает добавить дополнительные, если другое не установлено законом. Предложенные изменения в закон о государственном языке имеют общий характер, и они не ограничиваются англоязычными авиационными правилами. Ни в коем случае голосовать за этот законопроект в первом, в любом чтении нельзя!» – истерил Княжицкий.

В свою очередь депутат «Голоса» Юлия Клименко поддержала политических союзников в лице «ЕС» и заявила, что пока вышеупомянутый пункт исключен не будет, за законопроект голосовать нельзя.

В то же время она воспользовалась случаем и призвала ввести «мову» в радиосвязи пилотов, аэропортах и самолётах.

«Но я хочу обратить внимание, что есть системный вопрос по использованию русского языка в нашем авиапространстве. Я неоднократно обращалась в министерство инфраструктуры изменить указ 486 от 10.06.2004 года и ввести радиотелефонную связь в воздушном пространстве исключительно на государственном языке, на что мне уже год министерство инфраструктуры и государственная авиа служба пишет отписки, в которых говорит, что это несвоевременно, мы не можем, не хотим и так далее.

Я обращаю внимание коллеги, что от вас, монобольшинства, а также министерства инфраструктуры, пожалуйста, введите государственный язык всех указах министерства инфраструктуры, в радиотелефонной связи, в аэропортах прилета украинских самолетов, а также в самолетах, потому что часто мы летим и слышим, что все объявления оглашают на русском языке», – потребовала Клименко.

«Уважаемые Коллеги, идиотизму есть предел, – прокомментировал депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич. – Так давайте выйдем из ООН, там русский язык официальный? Давайте выйдем из ОБСЕ, там русский язык официальный? Это так исторически сложилось. В международной практике русский язык используется, такая практика. Давайте запретим всем летать на Украину, кто не знает украинского языка! Вы слышите, о чём вы тут призываете? Это уже маразм крепчает, по-другому это назвать нельзя».

«Поэтому прошу очень ответственно относиться к вопросам, которые касаются международной ассоциации. Это стандарты, которые сложились вне зависимости от нас, и мы должны их учитывать и вместо того, чтобы усиливать наше присутствие, коммерческое присутствие, увеличивать коммерческие и другие рейсы, мы делаем всё, чтобы Украину облетали, уже объезжают, а теперь будут и облетать», – возмущался депутат.

Тем не менее, за законопроект проголосовало всего 206 депутатов, и документ отправили на повторную переподготовку к первому чтению.