Закон об иноагентах: геополитический разворот Грузии или предвыборные козни

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В Грузии, говоря словами председателя Госдумы РФ В. Володина, «бушуют страсти». Протест части грузинских граждан против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» продолжается. Другая же часть общественности страны пристально наблюдает за перипетиями, связанными со второй попыткой властей страны принять закон об иноагентах.

Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении все же проголосовал за принятие законопроекта, который, по убеждению радикальной оппозиции, да и не только ее, жизненно необходим правящей силе, чтобы удержаться во власти на следующий четвертый срок.

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Если отношение к указанному закону внутри страны весьма неоднозначно, то по характеру и содержанию сделанных за пределами страны оценок касательно последних событий в Грузии можно определить не только геополитические пристрастия, но и «географическую принадлежность» их авторов.

Так, уже упомянутый председатель Госдумы в своем Telegram-канале отмечает, что критики «говорят, что принятие законопроекта выгодно России.

«В этой связи правильно сказать следующее: любая страна, если хочет стать суверенным государством, где народ имеет право самостоятельно определять свое будущее, обязана принять закон об иностранных агентах, суть которого заключается в запрете вмешательства извне во внутренние дела», – подчеркнул Володин.

По его словам, «выступающие против принятия закона действуют однозначно в интересах другого государства».

А вот президент Европейского совета Шарль Мишель в беседе с Euronews выразил разочарование тем, что парламент Грузии принимает законопроект, противоречащий стандартам ЕС и пригрозил, что это «повлияет на то, как Брюссель оценивает шансы страны-аспиранта».

Обеспокоенность принятием законопроекта в первом чтении выразил и заместитель помощника генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, специальный представитель по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина:

«Для Грузии, как страны-аспиранта НАТО, важно иметь правильные рамки для обеспечения свободы СМИ и включенности гражданского общества. Этот законопроект является шагом назад и не способствует евроатлантической интеграции Грузии».

В самой Грузии ситуация складывается весьма забавная. Дело в том, что и сторонники, и противники вышеупомянутого закона обвиняют друг друга в предательстве Родины в в интересах России.

Ряд оппозиционных партий распространил совместное заявление, в котором говорится:

«Российский закон, инициированный «Грузинской мечтой», противоречит Конституции Грузии, воле грузинского народа, вступлению Грузии в Евросоюз и НАТО и является явной провокацией власти против граждан Грузии, что вызывает естественный, искренний и мирный протест людей».

Подключилась к критикам и Саломе Зурабишвили, утратившая право называться президентом всего народа Грузии.

«Главный вопрос, который будет поставлен на этих выборах, это чего мы хотим – Европу или Россию?», – заявила она в интервью Sky News.

По ее словам, протестующие чувствуют, что кто-то отнимает у них европейское будущее «под давлением Москвы, которая открыто ведет геополитическую игру в регионе, на Кавказе».

На заявления грузинского, с позволения сказать, президента отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров:

«В Грузии сейчас все эти демонстрации превратили Саломе Зурабишвили в борца за свободу слова, хотя закон мягчайший».

Как заметил, глава российского внешнеполитического ведомства, законопроект об иноагентах предполагает лишь необходимость задекларировать средства, если организация получает больше 20% финансирования из-за рубежа, тогда как во многих других странах «законы со штрафами, с уголовной ответственностью, если ты получаешь деньги, о них не рассказываешь и делаешь на эти деньги что-то не то».

Представители большинства в грузинском парламенте недоумевают: почему граждане Грузии должны быть лишены права владения информацией о включенности гражданского сектора в политику и принятии политических решений, если гражданам других демократических государств такая возможность предоставляется законами аналогичными и даже более жесткими, чем грузинский закон «О прозрачности иностранного влияния».

Лидер правящей партии Ираклий Гарибашвили, комментируя вызванный законопроектом ажиотаж, обратил внимание на то , что многие неправительственные организации дискредитировали деятельность гражданского сектора.

«Для нас неприемлемо, когда эти деньги направлены или были направлены на организацию деструктивных, анархистских, экстремистских акций, на распространение идеологии, направленной против государства» – сказал бывший премьер-министр.

При этом он считает, что «очень легко отменить, пересмотреть, изменить, принять новый» закон, когда Грузия будет готова к вступлению, а европейское содружество к ее принятию в ЕС.

Нужно заметить, что большая часть грузинского общества пассивно наблюдает за политическими страстями, которые до приближающихся судьбоносных выборов еще не раз и не по одному поводу или причине будут разыграны как в самом грузинском парламенте, так и на главных улицах столицы Грузии.

Народ, не веря отличившемуся в годы своего правления несправедливостью и жестокостью «Национальному движению», сателлитным ей партиям и организациям, представляющих гражданский сектор, не видят так же последовательности ни в заявлениях, ни в действиях правящей политической силы, касающихся внешнеполитического курса страны.

По логике, оппозиционные силы и НКО обеими руками должны быть за принятие «закона о прозрачности», ведь он предоставляет возможность вывести на чистую воду тех кремлевских агентов и пропагандистов, которыми якобы кишит страна. Однако для этого необходимо быть уверенным как в законности и чистоплотности своей деятельности, так и в чистоте помыслов зарубежных партнеров, финансирующих те или иные проекты.

Что касается неопределенной позиции правящей политической силы относительно внешнеполитического курса страны, то это вызывает совершенно справедливое раздражение и недоверие к правящей силе как внутри страны, так и за ее пределами. Инициируя неодобряемый Западом закон, не присоединяясь к антироссийским санкциям, не открывая второй фронт против России, допуская прямые авиарейсы с северным соседом и т. д. и т.п., грузинские власти в тоже время при всяком удобном или неудобном случае подтверждают свою приверженность прозападному курсу и стремление в евроатлантические структуры, а лидер правящей «Мечты», как говорилось выше, допустил даже отмену только что принятого в первом чтении закона об иноагентах, если это будет поставлено условием для вступления ЕС.

Однако вряд ли стоит удивляться лавированию властей маленького государства на внешнеполитической стезе, тем более что по отношению к нему у его большого и богатого ресурсами соседа, по всей видимости, нет сколь-нибудь четкой системной политики.

Что же касается закона «О прозрачности иностранного влияния», можно утверждать, что он будет принят. И дело тут вовсе не закладывании предпосылок для геополитического разворота в сторону России, а скорее в банальных предвыборных маневрах правящей политической силы, пытающейся реанимировать себя в глазах разочарованных в ней в течении двенадцатилетнего правления своих некогда горячих сторонников.

Хотя, кто знает, «куда несет нас рок событий»…