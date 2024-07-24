«Закон об иноагентах нам не писан» – в США не скрывают планов очередной оранжевой революции в Грузии

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США будут продолжать патронировать те общественные организации в Грузии, которые являются партнерами и исполнителями Госдепа и Бюро по Европе и Евразии (USAID), несмотря на то, что в стране принят закон об иноагентах.

Об этом на заседании конгрессменов-демократов из Комитета Палаты представителей США по иностранным делам заявил заместитель помощника администратора USAID Александр Соколовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не сидим сложа руки и не ждем. Мы работаем с нашими партнерами над тем, что мы называем стратегией бережливого отношения к гражданскому обществу и помогаем им пережить этот переходный период и предлагаем им набор услуг, которые давно были не нужны. Это те услуги, которые могут им понадобиться в более сложных и менее благоприятных условиях. Мы говорим о юридической помощи, которая поможет им понять, как они могут соблюдать закон, обезопасив своих сотрудников», – сказал Соколовский.

USAID особо сосредоточены на предстоящих в октябре парламентских выборах, на которых они прогнозируют протесты.

«Мы согласны с тем, что это критический момент для Грузии, и нам нужно сосредоточиться на этом избирательном процессе, чтобы помочь Грузии двигаться в правильном направлении. В том, что мы пытаемся сделать, есть ряд составляющих. Некоторые из них уже реализованы. В феврале была проведена миссия оценки предвыборной кампании. Мы собираемся провести еще одну миссию этим летом. В целом будет около 100 долгосрочных наблюдателей, плюс краткосрочные наблюдатели. После подведения итогов голосования мы постараемся сделать так, чтобы как можно больше людей вышло на улицы, проголосовало и воспользовалось своими демократическими правами», – сказал Соколовский.