28.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Закон один для всех: у Кличко запретили вывешивать баннер в поддержку Сенцова

Управление рекламы Киевской городской государственной администрации потребовало снять с фасада Дома кино на улице Саксаганского баннер в поддержку осужденного в РФ украинского террориста Олега Сенцова не по политическим мотивам, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в комментарии “Громадському радіо” заявил начальник управления КГГА по вопросам рекламы Александр Смирнов.

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“Речь идет исключительно о конструкции с разрешением и конструкции без разрешения. А то, что на баннере: политика или нет, – это вопрос не к КГГА. Это уже к Госпотребслужбе, которая имеет право проверять содержание на законность”, – пояснил Смирнов.

Он подчеркнул, что у активистов не было разрешения на установку баннера, поэтому его сняли.

“Есть закон. А если сделать исключение, что закон можно нарушить с хорошим намерением, то тогда это уже не совсем закон”, – подытожил он.

26 мая инициативная группа кинематографистов и активистов по договоренности с администрацией Дома кино в Киеве вывесила на балконе здания англоязычный баннер в поддержку Сенцова. Чиновники КГГА, пригрозив активистам штрафом, заставили снять баннер. Через некоторое время его вновь повесили.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта.