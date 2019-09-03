Закон про «мову» ударил по детищу самого богатого украинца

03.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Печатные СМИ Украины начинают пожинать первые плоды закона о тотальной украинизации в виде закрытия крупнейших ежедневных газет.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня печальная новость, мне она особенно печальна, я был главным редактором газеты «Сегодня», извините, самой тиражной, самой большой, самой мощной, самой популярной газеты Украины, выводил её на рентабельность, на окупаемость. Вот сегодня известие: газета закрывается. Вот вам и показатель экономики, рекламный рынок мёртв.

Самое печальное, они в мае предупредили, что переход на тотальную украинизацию, когда их вынуждают печатать тираж на украинском, приведёт к полному закрытию печатной прессы – и вот, собственно, реакция в том числе и на закон про «мову» – заявил Корнилов.

Сообщение о закрытии издания ранее появилось на официальном сайте «Медиа Группы Украина».

«В «Медиа Группа Украина» принято решение приостановить издание газеты «Сегодня». 27 сентября 2019 выйдет последний номер ежедневной газеты. В дальнейшем в режиме 24/7 мы, как и раньше, будем предоставлять актуальную и важную информацию на сайте и в теленовостях», – сообщил холдинг.

При этом на сайте предпочли отделаться общими комментариями.

«Медиарынок во всем мире развивается и глобально движется в сторону цифровых СМИ. На Украине эти процессы сопровождают наши локальные особенности: система сбыта печатной прессы практически разрушена, печать дорожает в денежном выражении, и тенденция к удорожанию сохранится», – заявил директор «Медиа Группы Украина» Евгений Бондаренко.

«Наша команда сделала все, чтобы «Сегодня» была газетой №1 на Украине среди всех печатных СМИ, любимым изданием страны. Мы оставили позади и все газеты, и все журналы, а также вечно популярные телегиды и кроссворды. Это достижение, которым мы гордимся», – прокомментировала главный редактор издания Ольга Гук и поблагодарила коллег, а также читателей, которые «на протяжении многих лет, несмотря на большое количество бесплатного контента, шли в киоски и покупали газету «Сегодня».

Напомним, что собственником издания и холдинга является олигарх Ринат Ахметов.