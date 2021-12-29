Закон Путина: Россия может пополнится миллионами новых граждан

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Президент РФ Путин внес в Госдуму РФ проект нового закона о гражданстве, которым расширяется круг людей, признаваемых российскими гражданами, и тех, кто может быть ими признан.

Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно законопроекту, гражданами РФ могут быть признаны граждане бывшего СССР, которые проживали на территории России на 6 февраля 1992 года, родившиеся на территории России (РСФСР) до 6 февраля 1992, те, у кого хотя бы один из родителей на день их рождения был гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории России (РСФСР), военные, которые принесли присягу на верность СССР или РФ и на 6 февраля 1992 проходили службу в российских воинских частях на территориях других государств.

Наличие у них иностранного гражданства – не основание для отказа в признании их россиянами, гласит проект.

Законопроект распространяет процедуру упрощенного приема в гражданство на более чем 20 категорий. Среди них соотечественники (граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению), те, у кого в России живут близкие родственники-россияне, потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или СССР (в пределах границ Российской Федерации).

Президент сможет признать категории лиц имеющими право на упрощенное получение российского паспорта не только в гуманитарных, но и в любых иных целях – к ним могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана, указанные в действующем законе о гражданстве.

Гражданство может предоставляться в исключительном порядке ветеранам Великой Отечественной – граждан бывшего СССР, имеющим особые заслуги перед Россией, тех, кто ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для России.

Кроме того вводится институт прекращения российского гражданства – вместо отмены решений о приеме в гражданство, расширяется перечень преступлений, за которые предусмотрено прекращение гражданства – наряду с террористическими в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства и наркопреступления.

По мнению экспертов речь идет от 20 до 30 миллионах человек. Всех этих людей Россия обязуется защищать независимо от места их проживания.