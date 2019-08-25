Закон Руины еще ни разу не подводил: Почему Украина обречена

25.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Украина имеет шанс быть процветающей и развивающейся страной только в союзе с Россией, в роли антироссийского проекта эти земли обречены на состояние вечной Руины.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил донецкий политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История показывает, что, пока Украина ориентируется на Россию, или находится в составе России, Советского Союза, и всех производных от России, она растёт, процветает, прирастает территориями, в ней растёт население, экономика, строятся заводы, основываются города.

Как только выбирается другая идеологема, Украина начинает становиться анти-Россий, она теряет население, территории, разваливается экономика, начинается период, который на Украине известен как «Руина». Этот закон ещё ни разу не подводил нас, то есть он всегда работает. Когда-нибудь может на Украине кто-нибудь и поймёт это, но может уже и поздно – к тому периоду Украины, в нынешнем понимании, и не будет», – отметил он.

Корнилов обратил внимание на парадокс – с каждым годом на Украине проводятся всё более пышные торжества по поводу фейкового «Дня независимости», несмотря на то, что этой самой зависимости становится всё меньше.

«Мы на практике видим, что, пока Украина каждый год празднует независимость, эта самая независимость сдаётся, сдаётся по частям, и Украина становится всё более зависимой от целого ряда более сильных игроков.

Смотрю на этот праздник – «День незалежности», и у меня такое впечатление, что с каждым годом празднование нового Дня независимости на Украине независимости всё меньше и меньше. Всё больше и больше они сдают свою субъектность, и каждый раз дико этому радуются», – добавил эксперт.