Закон Зеленского о «коренных народах»: Володя, ты украинец или караим?

29.05.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Забавно давать комментарии о политической ситуации на Украине российским коллегам. В их вопросах забота, что ли, всегда заложена, специфическая — вы там панамки носите, на холодном не сидите, хорошо кушаете?.. Угу, в концлагере.

С другой стороны, хоть интересуются.

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Недавно журналисты российского телеканала попросили меня прокомментировать президентский законопроект о «коренных народах», укрепляющий в правах «титульных украинцев», к которым также отнесли крымских татар, крымчаков и караимов — но только не русских! Сразу можно представить, как перед подачей в Верховную Раду Зеленский по-русски просил у секретаря текст документа, расписываясь в том, что его самого, Володьки, пионера из 8-Б, внука ветерана, кавалера двух орденов Красной звезды, сына советских инженеров, нет, не существует в природе. В детстве он вообще с родителями в Монголии валандался — когда же сам успел укорениться в качестве украинца или караима?..

Причем, в парламент означенный законопроект внесен с пометкой «неотложно» — как всегда, иных проблем на Украине нет. А как проголосуют за него депутаты, так и останутся на Украине в качестве граждан только бандформирования нацистов, Джемилев и Джамала. Остальные будут официально признаны вторым сортом.

«Вас удивляет такая дискриминация русских?», — спросили русские коллеги. И я ответила «нет — просто сложился очередной элемент паззла».

А так, чтобы глобально, то последний раз я удивилась еще в школе, когда мама пришла с референдума 91-го года, рассказав, что поставила отметку напротив пункта «Акт провозглашения независимости Украины не подтверждаю». Помню, как это потом обсуждал весь двор — соседи тоже не подтвердили, мамины коллеги, бабушка по телефону говорила со своими подругами и возмущалась: «Ишь, что удумали!». Но только проснулись мы все равно уже в независимой от здравого смысла Украине. Тогда-то и удивились, вернее будет сказать, охренели. Раз и навсегда. А остальное уже так — кордебалет.

То, что русские считаются бесправным нацменьшинством, которое не имеет возможности учиться на родном языке, прописано во многих украинских законах. И иска в суд ты на родном языке не подашь, и родного имени в паспорте не получишь — даже его искорежат. Казалось бы, куда дальше стараться? А есть куда — эти ж русские все еще голосуют! Не дело. И закон Зеленского — очередной шаг по исправлению ситуации.

«Коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины», — гласит текст документа. Тут ключевое — «осознает себя», «усвидомлюе» от набрыдшей со времен Майдана «свидомости» головного мозга.

Понятно, что «большие ученые» из Института национальной памяти автохтонное население с радостью откопают, да только где ж его в реальности взять? Тут-то и придется гражданам на словах верить — «Яволь, я титульный украинец и таковым себя осознаю!». А уж как это будут выяснять — посредством переписи (которую боятся проводить, учитывая, на сколько могло сократиться население) или посредством аусвайса на улицах и немедленного расстрела на месте за ответ «Я — русский» или «Не осознаю себя украинцем», сказать трудно.

Но пока все идет по пути Латвии, где если ты не латыш, то гражданство не получаешь, или если твои родители в Латвию только после 1940 года приехали, тоже. А желающие стать гражданами сдают и экзамен на знание латышского языка, и проходят ряд иных унизительных процедур. Не прошел или не хочешь — значит ни голосовать, ни, соответственно, избираться, тебе не положено. Похоже, и для Украины готовят аналогичный сценарий: сначала перепись, во время которой все «не украинцы» вмиг окажутся на подобии «Миротворца», затем лишение или невозможность получить гражданство. Такая себе зачистка политического поля на всякий случай (потому что на практике любой условный Стерненко и без всякого закона кого хочешь «зачистит»).

Но если в попытке очаровать своих американских хозяев украинская марионетка действительно вдохновлялась латвийским примером, то явно не учла, что в Латвии не граждан менее двухсот тысяч, а на Украине целые русскоязычные города-миллионники! Это что же, миллионы Пиночетик гражданства лишать намерен?

Кстати, ведь он и сам представитель специфической национальности — советский человек называется. Родом из того времени, когда в детсаду Гия, Валдис, Тарас и Регина вместе танцы 15-ти союзных республик разучивали. Сам вон недавно в День вышиванки (по старой памяти?) в русскую косоворотку нарядился. Как он объяснит, например, русскоязычным одесситам, идущим мимо памятника русскому поэту Пушкину, что ни их, ни памятника не существует?..

Так что это у него спрашивать надо — удивляют его собственные действия или нет? И ответы сразу комментариями психиатров сопровождать, специалистов по галлюцинациям. А одесситов, не добитых в Доме профсоюзов, которые за каждое слово правды, сказанное сегодня, завтра могут оказаться за решеткой, спрашивать об удивлении бесполезно. Это все равно что узникам перед походом в газовую камеру удачи желать.