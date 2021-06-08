Закон Зеленского: олигархам не страшно, всем остальным – смешно

Новости Украины

«Операцию «Деолигархизация» офис Зеленского проводил по всем канонам рекламного продвижения. Сначала запустили тревожные слухи и напустили в глаза и уши общественности тумана таинственности. Был слит даже некий «список тринадцати» – составленный в аппарате СНБО список предполагаемых олигархов, которые пострадают от нового закона.

Подогрев интерес публики, Зе-пиарщики перешли ко второму этапу: в прессу была организована утечка якобы текста самого законопроекта об олигархах. После чего секретарь СНБО Данилов заявил, что это не то, о чем все подумали, и вообще, текст, над которым работают у президента – совсем другой. Не тот, который все читают и обсуждают в соцсетях. И вот, наконец, то, о чем так долго говорили на Банковой, свершилось: текст закона, который, по замыслу Банковой, должен положить конец олигархическому засилью в Незалежной, официально внесен в Раду.

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И что же мы там видим? Действительно ли олигархам пришла пора залезть под стол и громко бояться?

Похоже, слухи о скорой кончине олигархического класса оказались сильно преувеличенными. Нет, за кулисами видимого глазу опереточного политпроцесса действительно идет нешуточная борьба за передел и отжим, крупный украинский капитал действительно теснят по всем фронтам глобалисты. Главному в олигархической лиге – Ахметову – действительно послали если не «черную метку», то весьма прозрачный намек на возможные весьма понятные обстоятельства. А некоторым из олигархов – например, Медведчуку, и в меньшей степени Коломойскому – несладко уже сейчас, хоть и в разной степени.

Но все это не имеет никакого отношения к обнародованному Зеленским шутовскому законопроекту. Похоже, что этот текст – просто ширма, обманка для отвлечения внимания доверчивых простаков от реальной политико-экономической борьбы. Там, где сражения идут отнюдь не картонными мечами, а люди гибнут за металл, бабки и потоки.

Украинские политологи уже раскатывают президентскую «борьбу с олигархами» под орех, называя ее «имитацией» . А некоторые, почитав текст законопроекта – так и вовсе – не знают, плакать им или смеяться. Ведь, одновременно обе указанные эмоции способны выразить, как сказал бы по такому случаю известный киевский златоуст Кличко – «не только лишь все».

В самом деле. Если упростить те сложные щи, в которые упакована пиар-задумка Зеленского, получается такая картина. СНБО, по одному ему известным критериям, составляет некий список бизнесменов, которых велено считать олигархами. А дальше начинается самое интересное. Статья 10 законопроекта предусматривает ограничения – например, на покупку СМИ ( газет, телеканалов, информагентств) для покупателей «с небезупречной деловой репутацией». То есть, говоря по-простому, СНБО будет считать репутацию бизнесмена плохой, если на него наложены санкции этого самого СНБО. Согласитесь, очень удобно: сам приговоры выношу и сам же привожу их в исполнение.

Аналогичным образом прописан запрет на покупку СМИ за «деньги неизвестного происхождения». Але, гараж, а для кого на Украине еще в прошлом году ввели финмониторинг по всем западным стандартам? По действующему законодательству нельзя не только СМИ, а вообще ничего покупать за деньги, если они не указаны в декларации и ты не доказал законность их происхождения.

Тогда для кого этот цирк с конями? Тем более, что даже дети в этой стране знают, что любая крупная покупка, начиная от недвижимости заканчивая телеканалом, имеет две составляющие. Одну официальную – которая белая и пушистая, но мизерная, словно кот наплакал. И вторую – теневую, зато с реальными суммами, в десятки раз превосходящими официально декларируемые.

Или вот еще одна статья законопроекта: о запрете олигархам финансировать политические партии и предвыборные кампании кандидатов. Ура-ура? А вот и нет.

Если вы думаете, что таким вот волюнтаристским способом украинская власть делает олигархам действительно больно, вы сильно ошибаетесь.

Всем на Украине известно, что никакие олигархи САМИ никаких партий не финансируют. Для этого у них есть подставные доверенные лица, разбросанные географически по всей стране. Простые доярки и кассирши из АТБ шлют донаты любимым политикам сотнями тысяч. И главное – никакой «закон об олигархах» на них не распространяется.

Например, еще в марте этого года Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) лишило госфинансирования 11 украинских партий, включая правящую “Слугу народа”. Как вы думаете, за что? А вот, за то самое: выявленные нарушения порядка финансирования избирательной кампании. В третьем квартале победного для Зеленского 2019 года, его партию миллионами финансировали простые украинские повара и грузчики – а по совместительству – владельцы фирм-прокладок, близких к бывшему председателю херсонского облсовета и фигуранту скандального дела об убийстве майданной активистки Гандзюк Вячеславу Мангеру.

Так что, возможности для борьбы с нарушениями, как видите, уже есть. И специального закона не нужно – пользуйтесь уже имеющимися, действуйТЕ, пресекайте. Но – нет.

Причина, заставившая Зеленского проигнорировать готовые рычаги борьбы с незаконным финансированием партий и вписать вместо этого, пафосную, но неработающую норму в закон об олигархах, вероятно, проста: нельзя позволить такому расследованию выйти на тебя самого.

Но на этом странности «антиолигархического» закона не заканчиваются. Идем дальше. Еще более гомерический смех вызывает прописанная в нем норма о том, что после внесения гражданина в реестр олигархов и наложения на него санкций СНБО, Украина подключает к борьбе против такого супостата весь мир, который, как известно любому украинцу – «с нами».

Как это предполагается на практике? СНБО рассылает реестр с олигархами по мировым столицам, предлагая тамошним властям подключиться к праведной борьбе с нечистыми на руку дельцами.

Фишка в том, что это на Украине Ахметовы и прочие Пинчуки – олигархи. Это на Украине они прячутся от налогов в оффшорах, дают взятки политикам и судьям, финансируют СМИ из неправедных денег и тд и тп. На Западе же они – законопослушные и уважаемые бизнесмены. Работающие по-белому, уплачивающие налоги, создающие рабочие места и выставляющие свои компании на IPO. Занимающиеся широкой благотворительностью и улаживающие споры между собой в лондонском арбитраже.

Кто же в лондонах и парижах станет всерьез реагировать на такую писульку? Даже не решение суда, а какого-то работающего заочным методом СНБО. Тем более, что Киев уже имеет соответствующий негативный «санкционный» опыт по линии Интерпола. Тем более, что всем на Западе хорошо известно из украинских же СМИ о том, что власти этой чудесной страны вась-вась с олигархами. А власти других стран должны с ними бороться. Серьезно, да?

Но самый, как говорится, жыр нового законопроекта в закрепленной там обязанности любых публичных чиновников докладывать о ЛЮБЫХ своих контактах с внесенными в реестр олигархами. Независимо от того, встреча это в ресторане за обедом, в загородном клубе за игрой в теннис, .или, извините, в служебном туалете Рады, куда имеет обыкновение заглядывать не только простые смертные, но и, простите за такую интимную подробность, олигарх Новинский. А о чем они там говорят за закрытыми дверьми – фиг его знает. Может, какой коррупционный сговор против державы злоумышляют.

Как уже успели заметить критики, в общих чертах эта норма напоминает советские требования к выездным туристам за рубеж и к носителям секретной информации по части контактов с иностранцами. Но в СССР это работало, и грозило серьезными неприятностями, а на Украине – не будет. Знаете, почему? Потому что никаких реальных последствий для нарушителей за недонесение не прописано. Совсем. Ну, разве что, общественное порицание от “Бигус-инфо”.

Наконец, еще один вопрос без ответа. Как быть с тем, что о коррупционных схемах договариваются не сами олигархи и чиновники, а их доверенные лица, которые ни в какие реестры не попадут?

И таких моментов в новом законопроекте масса. Как говорится, олигархам не страшно, зато всем остальным – смешно.