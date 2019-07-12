Закон Зеленского: выдвиженцам Майдана запретят занимать на Украине любые должности

12.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент обещанный проект Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по очищении власти”, которым предлагает расширить действие положений о люстрации во времени и по должностям на всех чиновников режима Порошенко, занимавших должности после победы Майдана с 2014 по 2019 год, передает корреспондент ПолитНавигатора.

В пояснительной записке к проекту говорится, что “в настоящее время значительная часть членов парламента, правительства, представителей органов исполнительной, законодательной, судебной власти по определенной идеологии и критериям подпадают под действие Закона “Об очищении власти””.

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“(…) оказывается давление с целью не допустить завершения уже начатых процессов люстрации или проведения люстрации вообще. (…) В целях пресечения в дальнейшем злоупотребления властью, своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей, избежания ответственности за действия, направленные на собственное обогащение, законопроектом расширены категории должностей относительно которых осуществляются меры по очистке власти (люстрации), а также уточнены некоторые критерии осуществления очистки власти”, – говорится в пояснительной записке.

В самом законопроекте предлагается распространить запрет, предусмотренный частью третьей статьи 1 “Закона об очищении власти” (речь идет о запрете на протяжении 10 лет занимать определенные должности, лицам, попавшим под люстрацию), применить к лицам, “которые занимали должность (должности) в период с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию”. То есть, в период до занятия Владимиром Зеленским должности главы государства.

Расширяется и перечень должностей, относительно которых применяются люстрационные мероприятия. Так в перечень попадают должности Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины, первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады Украины, народного депутата Украины, премьер-министра Украины, а также члены Высшего совета юстиции, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украина, судей, председатель Государственной судебной администрации Украины, его заместитель. Также дополнительно предлагается включить такие категории, как кандидаты в народные депутаты Украины, кандидаты в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, кандидаты на пост Президента Украины, кандидаты на должности сельских, поселковых, городских голов и старост в порядке, определенном законодательством.

Самая принципиальное изминение в редакцию действующего закона содержится в предложении дополнить ст.3 закона об очищении власти:

“Статья 3. Критерии осуществления очистки власти (люстрации)

…

3. Запрет, предусмотренный частью третьей статьи 1 настоящего Закона, применяется к лицам, которые занимали должности (должности) в период с 23 февраля 2014 до 19 мая 2019 и не были освобождены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию :

1) Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, Первого заместителя и заместителя Председателя Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины, Первого вице-премьер-министра Украины, вице-премьер-министра Украины;

2) министра, руководителя центрального органа исполнительной власти, который не входит в состав Кабинета Министров Украины;

3) Председателя Национального банка Украины, Председателя Антимонопольного комитета Украины, Председателя Фонда государственного имущества Украины, Председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, их первого заместителя, заместителя;

4) председателя и/или члена национальной комиссии, осуществляющим в соответствии государственное регулирование естественных монополий, государственное регулирование в сферах связи и информатизации, рынков ценных бумаг и финансовых услуг;

5) Генерального прокурора, Председателя Службы безопасности Украины, Председателя Службы внешней разведки Украины, начальника Управления государственной охраны Украины, руководителя центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и/или таможенную политику, налоговой милиции, руководителя центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере гражданской защиты, их первого заместителя, заместителя;

6) Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первого заместителя, заместителя;

7) Главы Администрации Президента Украины, Руководителя Государственного управления делами, Руководителя Секретариата Кабинета Министров Украины, Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, их первого заместителя, заместителя;

8) члена Высшего совета юстиции, члена Высшего совета правосудия (кроме Председателя Верховного Суда Украины, Председателя Верховного Суда), члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Председателя Государственной судебной администрации Украины, его заместителя;

9) руководителя, заместителя руководителя самостоятельного структурного подразделения центрального органа (аппарата) Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Министерства внутренних дел Украины, центрального органа исполнительной власти, обеспечивающий формирование и/или реализует государственную налоговую и/или таможенную политику, налоговой милиции;

10) руководителя, заместителя руководителя территориального (регионального) органа прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Министерства внутренних дел Украины, центрального органа исполнительной власти, обеспечивающий формирование и / или реализует государственную налоговую и/или таможенную политику, налоговой милиции в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе;

11) Начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;

12) руководителей государственных, в том числе казенных, предприятий оборонно-промышленного комплекса, обществ, управление корпоративными правами в отношении которых передано Государственному концерну “Укроборонпром”, а также государственных предприятий, обществ, относящихся к сфере управления субъекта предоставления административных услуг”.

Напомним, что ранее в видеообращении Владимир Зеленский заявил, что предлагает распространить действие закона о люстрации на чиновников времен Порошенко.



Украинский юрист и инициатор уголовного преследования Порошенко Андрей Портнов похвалил законопроект Зеленского.

“Поддерживаю инициированный Главой государства законопроект о люстрации чиновников и депутатов времён Порошенко. И не имеет никакого значения, примут его или нет. С этого момента началась абсолютная маргинализация и девальвация того закона о люстрации, который под руководством Порошенко, БПП и НФ был принят в 2014-м году.

Ну а особенно прекрасной эта инициатива представляется с точки зрения симметричного ответа тупицам, проголосовавшим за это пять лет назад, а сегодня в истерике укусившим самих себя прямо за междуножие. Отличный закон”, – написал Портнов в своем телеграм-канале и призвал новую власть “перестать церемониться” с коррупционерами прежнего режима. “Пора прекратить с ним церемониться и бездействовать. Только тюрьма. Быстро и жёстко. Всё конфисковать и закрыть до конца дней. А то оно будет ещё долго мешаться у всех под ногами”, – добавил юрист.

В то же время у самого Порошенко и его сторонников законопроект вызвал резко негативную реакцию. Порошенко заявил, что инициатива Зеленского люстрировать всех, кто был у власти с 2014 по 2109 годы, “фантастическая” и является “доказательством пророссийского реваншизма”.