«Закончим как Ирак» – в Париже боятся последствий «дружбы» с США

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Наивная «дружба» с Вашингтоном обернётся для европейских народов так же печально, как для людей Ирака или Афганистана.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявила французский политолог и юрист Карин Беше-Головко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они [европейские политики-русофобы] очень наивно надеются, что у них будет защита со стороны США. И они ждут-не дождутся американского солдата, который будет их защищать от всего. Они, наверное, не видели, как американский солдат защищал Ирак, Афганистан. И что остаётся от этих стран. Такое спасение очень дорого обходится народам этих стран. Обойдётся и для народов европейских стран, если они ждут такого спасения. Надеюсь, меня не будет на этом пространстве, когда это случится», – сказала она.

«Но эти пешки, которые двигаются в этой игре, они, наверное, забыли, что в подобных играх обычно жертвуются именно пешки», – возмутилась Беше-Головко.