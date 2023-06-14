Закончить войну с Западом можно только в Варшаве и Берлине – эксперт

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Страны западного блока будут вести гибридную войну против России до тех пор, пока ВС РФ не дойдут до Варшавы и Берлина.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В отношении Советского Союза в 1991 году было совершено предательство, когда мы отдали свои национальные интересы. И дело даже не в Горбачёве и его клике, которых и надо называть предателями. Дело в том, что мы просто отдали всё то, что принадлежало Советскому Союзу. Ту же самую Молдавию и Прибалтику, которые никогда не существовали как государства. Эти полунесостоявшиеся страны, которые мы в своё время отвоевали у Швеции, да ещё заплатили за это деньги. Всё это, включая группировку советских войск в Германии и Венгрии, зону оккупации, которую мы просто подарили Германии – это всё надо отмотать до начала и сказать: «Это всё было сделано предателями, мы с этим не согласны, хотим вернуть всё назад», – сказал Подберёзкин.

Он подчеркнул, что война с Западом закончится только после того, как российские войска дойдут до Варшавы и Берлина.

«Вот была зона оккупации в Германии, и на каких условиях она стала частью западной коалиции? Отсюда точка отсчёта. Нам иначе всё равно придётся эту проблему решать. Они ведь не остановятся, будут напирать до конца, пока мы, как минимум, не обеспечим себе бесполётную зону безопасности, как минимум, до Варшавы. А на самом деле – пока наши Вооружённые силы не дойдут до Берлина. То есть, повторят то, что было в XVIII, XIX, XX веках», – добавил эксперт.