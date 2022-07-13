«Закончить все войны проще простого – Россия должна сдаться на милость Запада» – Явлинский

Новости Украины

Для прекращения раз и навсегда всех конфликтов с США и Европой – Москве и её союзникам всего лишь нужно осознать, что западная модель мироздания единственно верная.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «И грянул Грэм» заявил создатель либеральной партии «Яблоко» Григорий Явлинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он убежден, что население Донбасса, ассоциирующее себя с Русским миром и с 2014 г. отстаивающее право быть его частью, «примирилось бы» с курсом Украины в Европу.

«Жить в международном сообществе в XXI веке и быть свободным от него – нельзя. Так невозможно, потому что суверенитет – это не изоляция, а умная включенность, основанная на культуре, истории, целом ряде традиций. Это – тоже очень сложный вопрос. До этого конфликта, если вы обратили внимание на отношения Польши с ЕС – это одно. Венгрия: «Мы будем делать по-своему!». Невозможно по-своему, если ты хочешь быть частью сообщества, нормально находит общий язык, нужно находить компромисс. Во что это вылилось? Это же вылилось в 2014 год. Как? Через запрет Януковичу подписать там какую-то ассоциацию с ЕС. Устроить такую историю на основе очень естественной вещи в XXI веке. Нет же, привело Бог знает к чему – к майдану, бегству, выборам, теперь это декларируется как переворот, и там Крым и Донбасс», – негодовал Явлинский.

Либерал убежден, что вооруженному противостоянию на Украине «положит конец» только невмешательство РФ, несмотря на преступления против русских на постсоветском пространстве.

«Сию минуту нужно добиваться соглашения о прекращении огня. Пока не будет соглашения о прекращении огня, не о чем разговаривать. Не верю ни в какие переговоры во время такого масштаба боевых действий. Второе, что нужно делать немедленно, – обмен пленными, потому что это ведет к уменьшению жертв. Третье – обмен телами погибших. Потом уже можно вести переговоры о расследованиях целого букета военных преступлений. А для того, чтобы по-настоящему все это закончить… Эту проблему можно решить примерно так, как с Эльзас-Лотарингией. Всем же теперь все равно, где Страсбург находится, не правда ли? Ни у кого же не было проблем, когда Словакия отделялась от Чехии? И так далее. Даже бывшая Югославия прекратила конфликт тем, что сказали, что всех примут в ЕС. Вот вам и вектор. Давайте, честно скажем: когда о нем можно будет говорить вслух и найдете партнеров, с которыми на серьезном уровне это можно обсуждать, тогда можно думать о том, когда все закончится. Потому что Россия, Беларусь, Украина, Молдова, возможно, что и Армения с Грузией, – это все европейский образ жизни», – бредил нацпредатель.