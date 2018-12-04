«Закончите эту бодягу с Японией! – прекратить переговоры по Курилам!»

04.12.2018, Москва, Владимир Гладков



России необходимо прекратить любое обсуждение на переговорах с Японией возможного изменения статуса Курильских островов. Как только Россия пойдёт на уступки, откроется «ящик Пандоры» вокруг спорных земель по всей территории РФ.

Об этом во время заседания Госдумы заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Абсолютно неприемлемая ситуация по Курилам. Надо закончить отмалчиваться. Вопрос решён 2 сентября 1945 года, полная безоговорочная капитуляция.

Немцы нам никаких претензий не предъявляют. Почему тут идти на попятную?

В своё время Молотов писал: «Как только откроем этот ящик Пандоры, будет большая трагедия». Все полезут. Одни за Калининградом, вторые за Карельским перешейком, третьи говорят: «Давайте Сибирь, там главные ресурсы, почему Россия ими владеет?».

Закончите эту бодягу с Японией! Как только вы пойдёте на это, вы не остановите никого! Вы уморитесь считать, сколько мы теряем: два открытых незамерзающих пролива, Охотское море, мы теряем своё лицо перед миром!» – заявил депутат.