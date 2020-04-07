07.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Украина, Экономика
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Законом о земле Зеленский вогнал в шок и подставил всех евреев Украины – Червоненко




После того, как президент еврейского происхождения протолкнул в парламенте закон о рынке земли, украинцы вспомнят про погромы и еврейский заговор.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я долго в политике, и хорошо учился, и хорошо знаю историю Украины – от Колиивщины, от погромов, в том числе и Богдана Хмельницкого, от Бабьего Яра. Я не могу понять, какая сила заставила проталкивать закон о земле президента украинца еврейского происхождения.

Потому что, когда плохо, тут иже и обвинять. Скажут – а, вот, это был мировой еврейский заговор. Какой заговор? Все в шоке евреи тоже. Зачем это было делать, когда он, этот закон, просто невыполним? И выполнять его – преступление. Это открытая дорога к коррупции: не создав земельный банк, не создав реальный кадастр и другое», – недоумевает Червоненко.

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