Закономерный финал: США сознательно банкротят ГТС Украины

22.07.2021, Киев, Игорь Петров

Украине никогда не пыталась на самом деле сохранить транзит российского газа, вся борьба против «Северного потока-2» носила имитационный характер и закономерно закончилась поражением.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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«Сделка США и Германии по «Северному потоку-2» – это не какой-то там документ или, как у нас даже его называют, соглашение. Это письмо, которое подтверждает сотрудничество США и Германии, и в нём рассматриваются также вопросы транзита по ГТС Украины. Всё это нельзя назвать соглашением. Если смотреть на всё это с точки зрения того, что интересовало Украину, то есть судьбы транзита через её ГТС, то понятно, что эта сделка Украине ничем не поможет. Это как если бы подорожником лечить серьёзную травму, например перелом – можно прикладывать подорожник к перелому и говорить, что это лекарство, но он не решит проблему», – ометил Корольчук.

«Более того, это письмо, которое написали США и Германия, без России теряет даже статус письма. Это просто сели, написали какой-то там себе приблизительный план, и согласовали его. Речь идёт о российском газе, Россия поставщик этого газа. С ней это соглашение было бы более серьезным. Действительно серьезным оно было бы, если бы в нём участвовала ещё четвёртая сторона – конкретные компании, например объединённые в пул, от имени которого выступает какая-то ассоциация, которые бы гарантировали что они действительно будут покупать российский газ в определенном объёме, и этот объём действительно будет поставляться через ГТС Украины. Всего этого нет», – добавил аналитик.

«Таким образом вся эта борьба против «Северного потока-2» закончилась фиаско. У нас в Украине долго говорили о том, что санкции США решат вопрос, что США поможет или Германия поможет. Но всё это было на эмоциональном уровне. Не было ни часа переговоров с реальными участниками процесса продажи газа и покупки газа, то есть с «Газпромом» и европейскими компаниями. Никто – ни Коболев, ни Витренко, ни Порошенко, ни Зеленский – даже не думали проводить переговоры с реальными участниками.

То есть для них это было неважно хотя, насколько я знаю, до них и доносили информацию о том, что нужно идти именно таким путём, этот путь самый простой и понятный. Это деловой путь, а все вот эти так называемые политические гарантии не имеют никакого отношения к конкретным договорам о покупке и транзите газа. Поэтому вся эта мифическая борьба против «Северного потока-2» и закончилась таким закономерным результатом», – считает эксперт.

Скажу больше – сейчас мы обращаемся именно к тем, кто нас практически хотят съесть, к США и Германии. Вся эта имитация борьбы с «Северным потоком-2» и отсутствие реальных переговоров с реальными участниками транзита, перекладывание всего на США и Германию в надежде на то, что они решат вопрос бессмысленны. Была сознательная политика доведения ГТС Украины до её полного обесценивания. Обесценивания в смысле ее реальной стоимости в нынешнем контексте, её стоимости с учётом её состояния. Сейчас стоят вопросы – за какие деньги сделают ремонт ГТС если мы получим за транзит меньше, за какие деньги проводить редизайн ГТС с учетом падения объемов транзита? Всё это не решалась и не решается. Нас сознательно ведут путем банкротство газотранспортной системы мы, чтобы потом наши партнеры могли купить её», – резюмировал Корольчук.