Закономерный уход: сможет ли Игорь Додон вернуться в большую политику?

20.10.2021 16:47 (Мск), Кишинев, Алексей Логофет

Экс-президент Республики Молдова, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил о сложении депутатского мандата и о предстоящем реформировании ведущей партии левого лагеря, которая переходит к коллегиальному руководству.

Как бы кто ни относился к Игорю Додону, но он уже вошёл в историю, и не только Молдовы, причём как с положительной, так и с отрицательной стороны. Он практически с нуля создал партию, выступившую с критикой евроинтеграции и за максимальное сближение с Россией – и сделал её на долгие годы ведущей политической силой страны. В 2016 году Додон выступил на президентских выборах с программой дружбы с Россией, вступления страны в Евразийский экономический союз, защиты традиционных ценностей – и выиграл эти выборы. Президентство Игоря Додона было разрывом «кольца Анаконды» в Восточной Европе. Именно с того момента Запад запустил долгосрочную программу реванша.

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Додон искренне стремился наладить хорошие отношения своей страны с Россией. В 2017 году, в условиях попыток тотальной изоляции России, Игорь Додон стал единственным лидером зарубежного государства, принявшим участие вместе с Владимиром Путиным в праздновании Дня Победы на Красной площади. Да и в Кишинёве при президентстве Додона День Победы стал отмечаться на государственном уровне. Ежегодно 9 Мая Игорь Додон возглавляет многотысячный «Бессмертный полк» на улицах Кишинёва.

С другой стороны, Додон и его ближайшее окружение допустили целый ряд ошибок, которые привели к провалу как на президентских, так и на парламентских выборах. Это и голосование за смешанную избирательную систему, что уверило многих, голосовавших за Додона, что он является пристяжным ремнём олигарха Влада Плахотнюка.

Это и непротивление регулярным отстранениям от должности на 5 минут парламентским большинством, что явилось настоящим унижением для Додона, разрушило его образ сильного лидера и создало ему имидж «терпилы».

Это и регулярные конфликты с руководством Приднестровья, и антиприднестровская риторика, и молчаливая поддержка создания совместных таможенных постов с Украиной на её территории.

Это и две коалиции с откровенно прозападными силами, и отдача ключевых министерств русофобам и унионистам вроде Игоря Шарова – автора учебника «История румын», назначенного, в том числе голосами фракции ПСРМ, министром образования Молдовы.

Да, статус главы государства обязывал лавировать и примирять интересы различных сил. Да, вряд ли можно встретить хоть одного политика, который никогда в своей жизни не делал ошибок.

Но и ошибки можно делать по-разному. Можно при этом рисковать, проявляя твёрдость характера и сохраняя уважение к себе даже в случае провала. А можно, уповая на кулуарные договорённости, быть позорно «кинутым» и выставленным на посмешище собственными партнёрами. Именно так, к сожалению, произошло и с Додоном.

Дополнительным ударом по Додону стала пандемия COVID-19, начало которой пришлось как раз на период, когда он сумел сосредоточить в своих руках все рычаги власти. Вакцин в начале и середине 2020 года не было. Властям Молдовы, да и всех остальных стран мира приходилось действовать наобум, методом проб и ошибок. В том числе путём тотальных запретов и штрафов для простых людей. Репутационные потери и издержки пришлось нести действующей власти.

А после поражения на президентских выборах 2020 года настала пора предательств, в том числе со стороны людей, которые вошли во власть благодаря ему, и на поддержку которых он рассчитывал. Это совпало с небывалой ранее активностью западных послов в Молдове, в частности, посла США Дерека Хогана, который лично ездил и открывал двери Центризбиркома и Генпрокуратуры.

К чести Игоря Додона, он не стал никого винить в поражениях на выборах. Он взял всю ответственность на себя. Он отказался от депутатского мандата и поста председателя партии в ситуации, когда он стабильно занимал вторую строчку во всех рейтингах политических фигур. Это, безусловно, мужественный шаг, во многом обусловленный игрой на опережение в условиях правового беспредела со стороны президента Санду и её партии «Действие и солидарность». Беспредела, который ни Додон, ни один человек в его команде никогда себе не позволяли.

Его уход – это точно не бегство, как утверждают некоторые комментаторы, которые ещё вчера утверждали, что Додон будет прикрываться депутатским иммунитетом от уголовных расследований. Он снимает с себя депутатскую неприкосновенность, понимая, что выдать ордер на его арест может любой прокурор. При этом он не намерен покидать территорию своей страны.

Игорь Додон не уходит из политики. Он займёт должность руководителя Молдавско-российского делового союза (МРДС), созданного совместно с движением «Деловая Россия». Он будет заниматься привлечением российских инвестиций в молдавскую экономику, в развитие районов Молдовы, в создание промышленных парков и рабочих мест, в ремонт и строительство школ и больниц. Эта организация сможет более активно заниматься проблемами молдавской диаспоры в России, уводя её из-под влияния различных авантюристов.

При этом Додон не бросает свою партию, на создание которой он потратил столько лет и усилий. Следует согласиться с мнением политического аналитика Александра Кориненко, высказанного в интервью «Политнавигатору»:

«У России нет другой весомой силы для политического сотрудничества, кроме Партии социалистов. Игорь Додон сохраняет за собой пост почётного председателя ПСРМ. То есть, в той или иной мере, будет влиять на принимаемые решения. При этом коллегиальное руководство партии позволит более активно проявить себя молодым членам команды Додона и депутатам фракции социалистов в парламенте».

Игорю Додону 46 лет. Это не возраст для политика. Тем не менее, за его плечами обширный жизненный и политический опыт, включая четыре года руководства страной в крайне непростой ситуации. Однако рассчитывать на возвращение в политику он сможет, только лишь преодолев нерешительность, склонность к закулисным играм и другие негативные черты своего характера.