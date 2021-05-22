«Законопатили людей», – Лукашенко призвал лидеров ЕАЭС открыть границы

22.05.2021, Москва, Елена Острякова

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен открыть свои внутренние границы по примеру Евросоюза.

Об этом в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уверен, пришло время нашим правительствам согласовать конкретные алгоритмы совместных действий по возобновлению свободного передвижения граждан на пространстве Союза. Вы помните, что мы всегда, и этим «грешил» наш нынешний председатель (в ЕАЭС в 2021 году председательствует Казахстан. – ред.), который всегда правильно нас ориентировал: посмотрите на Евросоюз, посмотрите, как он делает, давайте и мы будем более интенсивно, следуя примеру Евросоюза, действовать. Так вот почему мы сейчас не действуем, как Евросоюз? Как бы там ни было, Евросоюз практически открылся для стран, которые в нем участвуют. А мы чего боимся? Мы уже законопатили наших людей в национальных границах, что дальше некуда», – сказал Лукашенко.

Он в очередной раз пригласил коллег приехать в Минск и пообщаться лично (заседание проходило в формате видеоконференции).

«Смею напомнить вам, что уже в течение почти двух лет, сколько существует эта так называемая пандемия, небольшая Беларусь никогда не закрывала для вас своих границ – и для ваших граждан, и для субъектов хозяйствования. Давайте здесь более активно действовать», – сказал Лукашенко.