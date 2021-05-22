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22.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, ЕАЭС, Казахстан
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«Законопатили людей», – Лукашенко призвал лидеров ЕАЭС открыть границы

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен открыть свои внутренние границы по примеру Евросоюза. Об этом...

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен открыть свои внутренние границы по примеру Евросоюза.

Об этом в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уверен, пришло время нашим правительствам согласовать конкретные алгоритмы совместных действий по возобновлению свободного передвижения граждан на пространстве Союза. Вы помните, что мы всегда, и этим «грешил» наш нынешний председатель (в ЕАЭС в 2021 году председательствует Казахстан. – ред.), который всегда правильно нас ориентировал: посмотрите на Евросоюз, посмотрите, как он делает, давайте и мы будем более интенсивно, следуя примеру Евросоюза, действовать. Так вот почему мы сейчас не действуем, как Евросоюз? Как бы там ни было, Евросоюз практически открылся для стран, которые в нем участвуют. А мы чего боимся? Мы уже законопатили наших людей в национальных границах, что дальше некуда», – сказал Лукашенко.

Он в очередной раз пригласил коллег приехать в Минск и пообщаться лично (заседание проходило в формате видеоконференции).

«Смею напомнить вам, что уже в течение почти двух лет, сколько существует эта так называемая пандемия, небольшая Беларусь никогда не закрывала для вас своих границ – и для ваших граждан, и для субъектов хозяйствования. Давайте здесь более активно действовать», – сказал Лукашенко.

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