Законопроект Зеленского «О коренных народах» ублажает «меджлис» и добивает Украину

16.06.2021, Симферополь, Александр Ростовцев

Новости Украины

16 июня в Киеве состоялась экспертная сходка, обкашлявшая тему «Коренные народы Украины – вопрос современности», организованный «постпредством президента Украины в АРК».

Если не считать группы «подтанцовки» из экспертных мальчиков, допущенных к «большой политике» и за это хваливших «новую линию партии и правительства», главными действующими лицами сходки следует считать «постпреда» Кориневича, «главу меджлиса» Рефата Чубарова и, внезапно, старую бандеровскую жабу Наталью Белицер, вещавшую от лица «Института демократии имени Пилипа Орлика» (соратника Мазепы, если кто не знает).

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Заглянувший на огонёк онлайн замминистра «оккупированных территорий» Яременко не сказал почти ничего интересного, однако на паре заявлений чиновника мы акцентируем внимание.

После краткого вступления спикера слово перешло к «постпреду» Кориневичу.

«Наместник в АРК» лучился жеребячьим оптимизмом и больше других ораторов разглагольствовал о пользе и значимости нового законопроекта.

Из его слов стало понятно, что новая инициатива Зеленского и «постпредства в АРК» – это не какая-то очередная дуля в адрес Кремля, а «форма ненасильственного сопротивления». Интересно, что Кориневич, не вдаваясь в подробности законопроекта, ходил вокруг да около, рассказывая о таких полезных для крымских татар пунктов, как переход на латиницу.

Из более существенных новостей было заявлено, что отныне ссылку крымских татар в мае 1944 года Украина считает «геноцидом», а 26 февраля 2014 года, когда тысячи крымчан вышли на защиту Верховного совета автономии от разгона меджлисовскими бандитами при поддержке прибывшей на подмогу «майданной сотни», отныне отмечается как «День спротиву».

Напомним, что с 2018 года события на пятачке у Верховного совета Крыма Украина трактует как «сопротивление крымчан засланным разведывательно-диверсионным группам ЧФ из Севастополя, в защиту единства Украины». Скоро эта ересь будет закреплена законодательно.

В целом, Кориневич выступил слабо, заставив в очередной раз усомниться в своих организационных и волевых качествах. Как ни пыжься, а матёрого степного волка, готового зубами прогрызать «реконкисту», из мешка с манной кашей даже отдалённо не выходит. И даже просто компетентного и целеустремлённого политика не выходит. Так, очередной говорливый зиц-председатель в очочках.

Как известно, законопроект Зеленского предусматривает наделить правами коренных народов Украины крымских татар, караимов, крымчаков и, конечно же, «украинську нацию».

Примечательно, что на экспертной сходке 80% приглашённых были крымскими татарами, если не считать обладателя казахской фамилии Джумадилова, – и ни одного представителя от караимов и крымчаков.

Практически все ораторы прыскали в кулачок и в самых ехидных интонациях комментировали реакцию Путина и депутатов Госдумы РФ, назвавших законопроект «О коренных народах Украины» фашистским.

Смешливые «эксперты» предлагали президенту России и народным депутатам «взять и подробно прочесть текст законопроекта, чтобы лично убедиться, что он в полной мере соответствует международным нормам».

Впрочем, в речи замминистра «оккупированных территорий» прозвучало признание, что разработчики законопроекта были вынуждены изобрести собственную трактовку термина «коренной народ», поскольку, мол, то, что предлагает соответствующая декларация Генассамблеи ООН, «не даёт чёткой формулировки».

Надо думать, чиновник лукавит и недоговаривает. В документе ООН прямым текстом подтверждается право коренных народов на самоопределение и, как следствие этого права, говорится о свободе установления коренными народами своего политического статуса и свободе осуществления своего экономического, социального и культурного развития.

При том, что, помимо декларации Генассамблеи, о правах коренных народов говорится и в других документах ООН. Например, в Конвенции Международной организации труда и Конвенции о биологическом разнообразии.

На просьбу модератора пояснить, почему законопроект включает в себя только три народа – крымских татар, караимов и крымчаков – почему не больше и не меньше, чиновник ответил, что это «научно и соответствует общенациональному консенсусу». Кто определял «научность» и измерял соответствие «национальному консенсусу», пан Яременко не раскрыл.

Открывший рот сразу после выступления замминистра «оккупированных территорий» Рефатка Чубаров завёл волынку, как полезен этот закон для «формирования политической нации» на Украине, и как в «меджлисе» близко к сердцу принимают всё, что идёт на пользу украинскому государству.

По словам Чубарова, резкая реакция российского руководства обусловлена тем, что законопроект Зеленского, воплотившись в форму закона, «станет неминучим обновлением государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом, Азовским и Чёрным морями».

Непонятно, правда, каким образом выпущенный в оборот очередной бумажный тигр сможет добыть Чубарику и его отморозкам контроль над Крымом, а Украину сделает «владычицей прилегающих морей». Ну да ладно. Сверху попросили изобразить оптимизм, вот Рефатка и старается за компот.

Тем не менее, по заявлению Чубарова, в его окружении многие отнеслись к законопроекту настороженно, если не сказать, с недоверием. Главарь «меджлиса» в завуалированной форме передал опасение соратников, что украинская власть в очередной раз поманит проукраинских крымских татар морковкой в виде вкусного закона, а на деле «он может быть применён не по существу». Как в финале сказки: «по усам текло, а в рот не попало».

Поэтому, заявляет с плохо скрываемой досадой Чубаров, документ необходимо доработать «отдельно по каждому положению». Судя по всему, Чубаров на этот раз добивается, теперь уже от Зеленского, определённых гарантий, что закон после принятия Верховной радой не станет инструментом для выколачивания неких преференций для узкого круга заинтересованных лиц, а «меджлис» в очередной раз выступит ширмой с непременным похмельем на чужом пиру.

Довольно продолжительное время Чубаров размахивал руками и тщательно обсасывал тему «представительства коренных народов». Столь пристальное внимание «предводителя команчей» вполне объяснимо: законопроект Зеленского наделяет «меджлис» правом представлять всех крымских татар и говорить от их имени – даже из украинского погреба.

Неожиданно очень мощно выступила «представитель Института демократии им. Пилипа Орлика» Наталья Белицер, продемонстрировав, у кого на этом сборище на самом деле есть яйца.

Старая бандеровская жаба долго причитала, как долго такой хороший и нужный закон пробивал себе дорогу, как угрожает Украине затягивание с его принятием. Мол, до «майдана» больше 20 лет раскачивались, да так и не сделали из крымских татар «коренной народ Украины», да и после «майдана» семь лет упустили. А в это время «носители украинской идеи в Крыму» стонут и требуют вооружить их подобным законом.

Названы были и те самые «носители украинской идеи в Крыму» – общество защиты «хизбовских» экстремистов «Крымская солидарность».

«Если присмотреться, – шамкает нафталинная бабушка, – закон составлен слишком уж общо, хотя есть у него пара отличных пунктов, бьющих в самое яблочко».

А именно: пункт 1, «Главным критерием коренного народа следует считать самосознание принадлежности к коренному народу». Казалось бы, какая крутая лазейка для тех народов, самосознание которых давно созрело до принадлежности к коренным народам. Но тут возникает пункт 2, добавляющий цистерну дёгтя в плошку мёда: «Коренной народ не имеет другого государственного устройства за границами Украины».

И далее, развивает свою тухлую мысль прибандеренная бабушка, «нельзя, мол, принять универсальный закон для всех коренных народов Украины. Следовательно, надо принять закон, который бы удовлетворял хотя бы один народ».

Цинично, зато честно. То, о чём говорилось давно, когда проект закона «О коренных народах» только-только начали обсуждать при Порошенко. Что главными выгодополучателями от процесса «укоренения» назначат крымских татар, а караимы и крымчаки внесены в списочек только для отвода глаз. Тем более, представителей этих народов можно по пальцам пересчитать.

Кроме того, излагает дальше бойкая старушенция, «с караимами и крымчаками на Украине всё обстоит не всё так однозначно». Собственно, их с лёгкой душой можно исключить из списка «коренных народов Украины», поскольку в 2016 году в Симферополе состоялся съезд караимов и крымских татар, объявивших себя коренными народами Российской Федерации.

Волнение бабуси понятно. Ей неприятно, что караимы и крымчаки не захотели объявить себя коренными народами Украины, и за это с ними можно поступать как вздумается.

Белицер так старается сделать приятное Чубарову, что рубит на корню всю наносную политкорректность. Рефатка был вынужден вмешаться и объяснить разбушевавшейся бабке, что «волеизъявление любой группы людей на оккупированной территории возможно исключительно под дулами автоматов».

Занятно, что вся эта впавшая в фашизм экспертная сволочь не жалеет плевков в сторону России, в которой считают, что закон Зеленского работает на дальнейший раскол украинского общества. Мол, этот закон нужен только тем из малых народов Украины, кому нужна защита. А какая защита нужна русским?

Подведём итог. Не знаю, вернут ли фашистский, по сути, законопроект Зеленского на доработку или нет, но уже сейчас заметны зияющие дыры и поспешность, с которым он писался, скорее всего, специально под форум G7 и переговоры Путина с Байденом. Выступающие старательно обходили одно из положений закона, в котором коренными народами Украины объявлялись автохтоны. Фокус в том, что русские, белорусы и украинцы являются автохтонами на территории Украины, поскольку предками их являются несколько славянских общин, живших на этих землях с седой древности. Полагаю, объяснять идиотам, кем были вятичи, кривичи, древляне, поляне и прочие белые хорваты, – только портить идиотов. Законопроект Зеленского призван ускорить процесс насильственной украинизации русских, выдавливая несогласных бежать в Россию либо признать себя «русскоязычным украинцем», что в корне противоречит научному определению нации, в котором язык признаётся одним из ключевых факторов. Помимо русских, закон бьёт по венграм, полякам, болгарам, армянам, грекам и евреям, столетиями живущим на территории современной Украины, приросшей землями соседей в результате череды войн, революций и распадов единой страны. В погоне за формированием «политической нации» бандеровские вивисекторы используют украинский язык и само украинство как инструмент насилия, подавления не только личности, но целых страт населения, в результате чего общество не укрепляется, а ещё больше фрагментируется, возникают напряжения, ускоряющие процесс окончательного распада Украины.