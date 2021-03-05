Законопроекты о коллаборантах переформатируют в законы о «врагах народа» – Бортник

05.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Законопроекты о коллаборантах, предложенные депутатами партий «Европейская солидарность» и «Слуга народа», размывают правовое поле Украины политическими понятиями и дают возможность привлекать к ответственности любого нелояльного гражданина.

Об этом в беседе на телеканале «Первый козацкий» заявил директор института украинской политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти законопроекты могут стать законами о «врагах народа». Конечно, у государства есть право защищать свои интересы. В УК уже есть статьи за госизмену, посягательство на территориальную целостность, сотрудничество с врагом, работу шпионами. Все это в УК есть.

Попытка принять законопроекты, которые касаются коллаборантов или о запрете общественных, политических или религиозных организаций, размывают понятие госбезопасности и преступлений против государства, добавляя столько дополнительных смыслов – сотрудничества, содействия и пр. – что делает возможным применение этих законов в отношении любого нелояльного гражданина.

Специально размывается правовое поле Уголовного кодекса политическими определениями, ярлыками для того, чтобы можно было применить его в отношении любого человека или организации, которая не нравится власти, силовым структурам. Это – главная угроза этих законопроектов», – сказал Руслан Бортник.