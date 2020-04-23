Законотворчество Зеленского убивает Украину – генерал СБУ

23.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский парламент не поможет восстановить разрушенную экономику страны, потому что вся его законодательная деятельность направлена на обслуживание МВФ и получение новых кредитов.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-кандидат в президенты и экс-глава СБУ Игорь Смешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где эти 2 млн. рабочих мест? Программа нового правительства до сих пор не утверждена, это нонсенс с точки зрения Конституции, где записано, что мы – демократическая страна.

Посмотрите на деятельность нашего парламента, который голосует сейчас законы, которые никак не влияют на выживание нашей страны. Вообще, можно привести много примеров, когда голосуются законы под предлогом, что иначе МВФ нам не даст кредит.

Так что, наша национальная идея – взять в долг, проесть его, и удержаться у власти? А как мы будем поднимать экономику, как мы будем финансировать образование, науку, культуру, медицину? Как мы будем защищать экологию, как мы будем вооружать нашу армию, если нет локомотива?», – возмутился он.

Экс-глава СБУ подчеркнул, что из-за отсутствия чёткой программы по восстановлению и развитию экономики, Украина продолжает деградировать, а её специалисты массово уезжают на заработки в Европу.

«Дрогобычский медицинский лицей, бывшее училище, 100% практически на Польшу работает уже несколько лет. Государственное учреждение, которое готовит специалистов, Польша забирает 100% выпусников, но мы же их готовим!

А какие правительственные программы есть в экономике, как мы собираемся секторально отойти от губительной модели, по которой мы пошли с 1991 года, с десятки наиболее развитых стран мира, которая производила ракеты, спутники, авианосцы корабли. Где сейчас программа?», – негодует Смешко.